Mit sehr positiven Spielerbewertungen erklimmt jetzt ein Survival-Abenteuer der anderen Art die Steam-Charts. Das Spiel ist zwar schon länger im Early Access gewesen, aber erst Ende 2022 komplett erschienen.

Grounded Facts

Grounded erobert Steam im neuen Jahr

Klein, aber doch ganz groß: Im Survival-Adventure Grounded werdet ihr mit euren Koop-Freunden geschrumpft, bevor ihr euch gegen die wilde Natur in eurem Vorgarten zur Wehr setzen müsst. Ihr kämpft gegen riesige Ameisen, Käfer und Spinnen – zudem könnt ihr euch Basen und viele nützliche Geräte bauen. Gemeinsam im Team entwickelt ihr euch weiter, sammelt Ressourcen und könnt so in neuen, gefährlicheren Gebieten überleben. Das Ziel: euer geschrumpftes Selbst wieder in eine normal große Form zu bringen. Ganz so einfach wird das aber nicht, denn dafür müsst ihr alle Ecken und Winkel der Karte erforschen.

Grounded war für zwei Jahre im Early Access erhältlich – am 27. September erschien es schließlich.

Grounded Obsidian Entertainment

In der gesamten Zeit hat das Spiel einige Updates erhalten, zuletzt eines am 8. Dezember (schaut bei den Updates auf Steam vorbei). Überraschend ist es trotzdem, dass Grounded mit Beginn des neuen Jahres wieder die Steam-Charts hochklettert (Quelle: Steam-Charts). Vielleicht ist es ja auch für euch an der Zeit, dem Spiel wieder oder zum ersten Mal einen Blick zu schenken?

Schaut in den offiziellen Release-Trailer:

Grounded 1.0 – offizieller Full-Release-Trailer

Grounded wird weiter von seinen Entwicklern betreut

Fast genau vor einem Monat ging das letzte Update in Grounded online: Weihnachts-Features, die unter anderem mehrere weihnachtliche Items für eure Basis ins Spiel gebracht hat. Also ja, die Entwickler kümmern sich weiterhin um Grounded, bringen neue Inhalte ins Spiel und sorgen dafür, dass euch nicht langweilig wird. Von Langeweile spricht übrigens auch nicht die Community, wenn ihr den sehr positiven Bewertungen glauben wollt (Grounded auf Steam).

Das Survival-Spiel könnt ihr allein oder in einer Gruppe von bis zu vier Personen spielen. Tipp: Im Koop-Modus entfaltet es erst sein gesamtes Potential! Grounded dauert zwischen 11 bis 71 Stunden, je nachdem, ob ihr alle Aufgaben bewältigen oder nur die Story beenden wollt.

Grounded kostet momentan 39,99 Euro auf Steam. Allerdings ist das Spiel recht oft in Steam-Sales herabgesetzt, also vielleicht lohnt es sich, auf die nächste Rabattaktion zu warten.

