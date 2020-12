Ein günstiger Fitness-Tracker mit Top-Ausstattung: Das Xiaomi Mi Band 4 ist jetzt noch günstiger bei Otto erhältlich. Wer sich fit halten möchte, sollte jetzt zuschlagen.

Xiaomi Mi Band 4 (Bild: GIGA) Bildquelle: GIGA

Xiaomi Mi Band 4: Günstiger Fitness-Tracker mit guter Ausstattung

Erst vor drei Wochen hat Xiaomi das Mi Band 4 vorgestellt. Im Vergleich zu den populären Vorgängern punktet der Fitness-Tracker mit einem Farbdisplay. Obwohl es auch sonst eine sehr gute Ausstattung inklusive Pulsmesser bietet, war klar, dass der Hersteller auf einen fast schon unschlagbaren Preis setzt: Es liegt unter der 50-Euro-Marke, bei einigen Technikhändlern startet es sogar schon bei 39 Euro.

Wer möglichst wenig zahlen möchte, der gehe zu Gearbest: Bei dem chinesischen Händler gibt es das Band aktuell für 31,08 Euro. Dazu sollte man aber wissen: Das Fitnessband ist 8 bis 19 Tage auf der Reise nach Europa, und wird vom Zoll kontrolliert. Da der Gesamtwert der Sendung 22 Euro überschreitet, muss man Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent zahlen. Zudem sollte man darauf achten, die „Global“-Version und nicht die chinesische Version des Mi Band zu kaufen.

Xiaomi Mi Band 4 günstig in Deutschland kaufen

Da ist es einfacher, sich bei den deutschen Händlern nach dem Fitness-Tracker umzusehen. Der Erfolg der Vorgänger bringt den Mi-Band-4-Interessenten einen großen Vorteil: Die Geschäfte sind auf Zack, die meisten haben den Fitness-Tracker bereits gelistet. Die Preise liegen zwischen 39 Euro und 49 Euro. Aktuell mit am günstigsten ist Saturn, hier kostet das Band 39 Euro:

Achtung bei Amazon: Aktuell bietet nicht Amazon selbst, sondern nur andere Händler das Mi Band 4 über die Plattform an. Manche von ihnen (zumindest die günstigsten) verschicken ihre Ware aus China. Auf der sicheren Seite ist man bei Prime-Angeboten (siehe Xiaomi Smart Store), hier sind die Produkte definitiv in Europa lagernd. Aktuell kostet das Mi Band so bei Amazon aber 47,04 Euro.

Bei fast allen Angeboten aus Deutschland gibt es aber noch einen Haken: Die Lieferzeit ist lange. Abgesehen von dem Amazon-Händler Xiaomi Smart Store ist der Fitness-Tracker in Deutschland noch nicht eingetroffen. Die Händler sprechen meist von wochenlangen Lieferzeiten oder geben gar „Dauer unbekannt“ an. Wir gehen davon aus, dass das Mi Band 4 bei den deutschen Händlern ab Ende Juli verfügbar sein wird.

Wer sein neues Fitness-Band nicht für den Sommer, sondern als Motivation im Herbst benötigt, kann also getrost noch einige Wochen mit dem Kauf warten. Der Preis könnte bis dann noch um ein paar Euro sinken. Testen konnten wir das Mi Band 4 noch nicht, ein Gerät hat aber bereits die Reise in die Redaktion angetreten.