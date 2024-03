PS5-Hit bald auf Steam: Der 16. Mai kann gar nicht schnell genug kommen

Nach vier Jahren erscheint ein hoch gehyptes Open-World-Adventure mit RPG-Elementen endlich auch auf dem PC. Das vormals exklusive PlayStation-Spiel ist ein großer Tipp für alle, die es noch nicht kennen.

Ghost of Tsushima landet endlich auf dem PC – im Director’s Cut

Das wunderschöne Open-World-Adventure Ghost of Tsushima konnte vier Jahre lang ausschließlich auf den PlayStation-Konsolen gespielt werden – bis jetzt. Am 6. März kündigte Sony endlich den offiziellen Release auf dem PC an, und der ist auch gar nicht mehr so weit entfernt.

Steam-Spieler können sich hier auf die Director’s-Cut-Version mit Ultrawide-Unterstützung freuen, etlichen Grafikoptionen und der Möglichkeit, einen PS5-Controller mit ihrem PC zu verbinden, um das Spiel mit dem haptischen Feedback des DualSense zu genießen. Natürlich geht aber auch eine Steuerung mit Maus und Tastatur. Vorbestellen könnt ihr Ghost of Tsushima Director’s Cut auch schon für 59,99 Euro (auf Steam ansehen).

Falls ihr Ghost of Tsushima nie gespielt habt, solltet ihr es unbedingt nachholen. Schaut in den Trailer:

Ghost of Tsushima Director's Cut – PC-Trailer

Das ultimative Samurai-Adventure in einer fantastischen Open-World

Ghost of Tsushima verbindet die fesselnde, emotionale Rachegeschichte eines Samurai, der versucht, sein Volk und sein Land vor den Kriegern des mongolischen Reichs zu retten. Der gelungene Mix aus einer mythischen, wunderschönen Open-World, brutalen Kämpfen sowie Stealth- und Story-Missionen hat aus Ghost of Tsushima ein richtiges Kultspiel gemacht. In unserem Test erreichte das Samurai-Abenteuer eine tolle Wertung von 8,4 von 10 möglichen Punkten.

Ihr könnt euch den Director’s Cut natürlich auch für die PS5 holen:

Ghost of Tsushima Director's Cut [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.03.2024 12:25 Uhr

Es ist also keine Überraschung, dass sich viele Steam- und PC-Spieler jetzt wahnsinnig auf den 16. Mai 2024 freuen, an dem Ghost of Tsushima auf dem PC erscheint. Ursprünglich ist Ghost of Tsushima am 17. Juli 2020 erschienen – die kommende PC-Version wird jedoch mit einigen Updates versehen, sodass sich das Spiel hoffentlich wie neu anfühlen wird.

