Während die PlayStation 5 immer noch nicht zu handelsüblichen Preisen in den Regalen zu finden ist, tüftelt Sony im Hintergrund offenbar schon an einer neuen Konsole. Das zumindest legen jetzt aufgetauchte Versandinformationen des Publishers nahe. Ist es etwa die PS5 Pro?

PlayStation 5 Facts

Sony schifft Konsolen-Prototypen umher

Die PlayStation 5 ist immer noch ein begehrtes und rares Gut. Während der Kauf einer Konsole nach wie vor einem echten Kraftakt gleicht, scheint Sony im stillen Kämmerlein schon neue Konsolen-Prototypen zu produzieren. Das beweist nun ein internationales Frachtdokument (Quelle: Seair).

Darin findet sich ein Eintrag vom 16. Dezember 2021, der eine Sendung von Sony Interactive Entertainment Europe aus Großbritannien zu Sony Interactive Entertainment in den USA kennzeichnet. Inhalt sind Prototypen von Videospielkonsolen – und davon knapp 700 Kilogramm. Also eine ziemlich große Lieferung.

Doch was für Konsolen-Prototypen könnte Sony von Europa in die Vereinigten Staaten verschiffen?

Ist es ein neues PS5-Modell?

Dass es sich bei den versendeten Prototypen um die der aktuellen PS5 handelt, ist sehr unwahrscheinlich. Eher anzunehmen ist, dass Sony bereits an einer Pro-Variante für sein aktuelles Flagschiff arbeitet. In der Vergangenheit haben die PlayStation-Generationen in ihrem Produktlebenszyklus immer ein Facelift und Upgrade erhalten.

Man kann davon ausgehen, dass Sony es bei der PlayStation 5 wieder so handhaben wird und eventuell Ende 2023 mit einer Pro-Version mit verbesserter Hardware auftrumpfen wird. Ob Sony bei der PS5 eine Slim-Variante zaubern kann, bleibt fraglich.

Wenn man die Entwicklungshistorie der PlayStation 4 heranzieht, könnt ihr anhand derer davon ausgehen, dass Sony bis 2023 wohl keine weiteren Angaben über mögliche neue Modelle für die PS5 preisgeben wird. Das heißt nicht, dass nicht auch immer wieder Hinweise und Gerüchte fallen werden. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Wenn ihr das aktuelle Modell der Sony-Konsole in eure Finger legen wollt, empfehlen wir euch unseren Übersichtsartikel zum Bestellen der PlayStation 5:

