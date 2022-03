Die Preise für Grafikkarten befinden sich aktuell im freien Fall. Sowohl Modelle von AMD als auch Nvidia werden von Tag zu Tag günstiger. Die Grafikkarten-Krise scheint endlich überstanden zu sein. Doch für PC-Spieler gibt es noch einen weiteren Grund zum Feiern. Denn nicht nur die gefragten Grafikbeschleuniger, sondern auch Prozessoren werden aktuell günstiger.

Nach Grafikkarten-Preisverfall: Prozessoren ziehen mit

Für PC-Spieler dürfte sich jeder Tag gerade ein bisschen wie Weihnachten anfühlen. Denn nachdem innerhalb der letzten anderthalb Jahre Grafikkarten quasi unbezahlbar waren, wird die gefragte Hardware endlich wieder günstiger.

Doch auch abseits der Grafikbeschleuniger von AMD & Nvidia macht sich ein Preisrutsch bemerkbar – und zwar bei Prozessoren. Wer einen Blick auf die Preisentwicklung aktueller Intel- und AMD-Modelle wirft, wird feststellen, dass die aktuellen CPU-Modelle ebenfalls immer preiswerter werden. Hier ein paar Beispiele im Überblick:

Preisverfall bei AMD-Prozessoren fällt stärker aus

Was direkt auffällt: Die AMD-Prozessoren sind im gleichen Zeitraum deutlich stärker im Preis gefallen als die Konkurrenzmodelle von Intel. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Intel-Chips noch deutlich neuer sind. Sie sind erst im Herbst 2021 erschienen, während AMDs Ryzen-5000-Prozessoren bereits ein Jahr zuvor an den Start gingen.

Für PC-Spieler ist diese Entwicklung auf jeden Fall ein Grund zur Freude. Nur Konsolenspieler schauen weiterhin in die Röhre. Denn auch mehr als ein Jahr nach dem offiziellen Release sind Xbox Series X und PS5 weiterhin Mangelware. Nach Experteneinschätzungen wird sich das auch bis zum Sommer 2022 nicht ändern – aber immerhin die Xbox Series S ist weiterhin auf Lager und bleibt ein echter Geheimtipp.