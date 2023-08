RTL ändert das Programm: Moderatorin ist begeistert

Die NFL wirbelt das RTL-Programm ordentlich durcheinander. Nur drei Wochen vor dem Kick-off in der nordamerikanischen Football-Profiliga enthüllt RTL seine Übertragungspläne für die Saison. Und das hat auch Auswirkungen auf Exclusiv Weekend.

NFL sorgt für nostalgische Sendezeit bei RTL

Für die nächsten drei Sonntage, vom 10. bis zum 24. September, zeigt RTL jeweils zwei Top Spiele zur Primetime - genau in dem Zeitfenster, in dem das Starmagazin normalerweise laufen würde. Doch keine Sorge, Exclusiv Weekend verschwindet nicht. Das Magazin wird einfach früher gesendet.

Ab dem 10. September empfängt uns Frauke Ludowig wieder um 17.45 Uhr bei Exclusiv Weekend. Und genau hier kommt das nostalgische Gefühl ins Spiel. Das Starmagazin hat über zwei Jahrzehnte lang diesen Sendeplatz gehalten, bevor es 2021 erstmals den Tag und die Uhrzeit gewechselt hat.

Ein nostalgisches Comeback für Exclusiv Weekend

„Das war 25 Jahre unser Zuhause, unser Wohnzimmer. Ich freue mich, dass unser erfolgreiches Starmagazin damit fest am Sonntagabend in der so wichtigen Access-Primetime verankert bleibt“, äußert sich Ludowig begeistert. Exclusiv Weekend kehrt dorthin zurück, wo es mehr als ein Vierteljahrhundert lang für Entertainment sorgte. Ein bemerkenswertes Comeback, das sowohl alteingesessene Fans als auch neue Zuschauer sicherlich zu schätzen wissen.

