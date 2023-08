Das lange Warten hat endlich ein Ende: „Wer wird Millionär?“ rollt den roten Teppich für alle Ratefüchse aus. Ab dem 4. September zündet RTL ein Quiz-Feuerwerk. Vier Abende in Folge haben die Kandidatinnen und Kandidaten eine Chance auf den Mega-Gewinn.

RTL Facts

3-Millionen-Euro-Woche: So geht's

Anstatt nur den Startschuss für die neue Saison zu geben, setzt RTL die Messlatte höher. „Wer wird Millionär?“ wird an vier Abenden - von Montag, 4. September bis Donnerstag, 7. September jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Drei Abende lang kämpfen die Kandidaten um ihren Platz im Finale – und am vierten Abend ist es dann so weit: Drei Millionen Euro warten auf den schlauesten Kopf.

Günther Jauch: Zwei Jahrzehnte Quizmaster

Die von Günther Jauch seit 1999 moderierte Show hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Fans warten gespannt auf den Saisonstart, und im Hintergrund werden wahrscheinlich bereits die Pläne für das 25-jährige Jubiläum im nächsten Jahr geschmiedet. Mit seinem 67. Geburtstag im Juli hat Günther Jauch dann noch einen weiteren Grund zum Feiern.

Dieser Text erschien ursprünglich bei t-online.de. Er wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und redaktionell überprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.