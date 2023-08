Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zu Gast bei RTL. Der Sender hat eine Spezialsendung angekündigt, bei der sich der Vizekanzler den dringendsten Fragen von Bürgern stellt. Vom Heizungsgesetz über den Klimawandel soll es bis hin zur AfD gehen. Der Sendetermin überrascht allerdings.

RTL Facts

RTL: Spezial mit Robert Habeck

Für Mittwoch, den 6. September 2023, hat RTL eine Ausgabe von „RTL Direkt Spezial“ angekündigt. Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck wird im Studio erwartet. Dort soll er im Gespräch mit Bürgern Rede und Antwort stehen. Etwas ungewöhnlich ist dabei der Sendezeitpunkt, denn RTL strahlt die Ausgabe erst um Mitternacht aus.

Wer trotz später Stunde „RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Robert Habeck“ einschaltet, kann mit einer ganzen Reihe an Themengebieten rechnen, die abgearbeitet werden sollen. Habeck soll unter anderem Fragen rund um die Inflation in Deutschland beantworten, die im Vergleich mit anderen EU-Ländern noch nicht so stark rückläufig ist, wie angenommen.

Viele Fragen der Bürger dürften sich um die geplanten Änderungen am Gebäudeenergiegesetz drehen. Hier herrschte zuletzt eine Verunsicherung, die sich auch mit einem gesunkenen Absatz von Wärmepumpen bemerkbar machte. Nach Ansicht von Herstellern könnten die Änderungen sogar nicht mit EU-Recht vereinbar sein.

Lohnt sich der Einbau einer Wärempumpe? Die Antwort seht ihr im Video:

Player wird geladen Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

RTL: Eine Stunde mit Robert Habeck

In der Nacht zum Mittwoch, den 6. September, wird Robert Habeck eine ganze Stunde lang im Berliner Studio verbringen (Quelle: RTL Media Hub). Auch um die Grünen und ihre Rolle in der Regierungskoalition soll es bei dem Gespräch gehen. Ob die Grünen mit Realpolitik die Basis vergraulen und das Vertrauen der Wähler vielleicht verspielen, wird Moderatorin Pinar Atalay erfragen. Auch das Umfragehoch der AfD wird Thema sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.