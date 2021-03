Samsung hat heute mit dem Galaxy A52, Galaxy A52 5G und Galaxy A72 gleich drei neue Android-Smartphones vorgestellt, die die Erfolgsmodelle Galaxy A51 und A71 ersetzen werden. Die hohen Erwartungen an die neue Generation hat Samsung unserer Meinung sogar noch übertroffen.

Samsung Galaxy A52 und Galaxy A52 5G im Detail

Das Galaxy A51 ist für Samsung ein unglaublicher Erfolg, doch es war Zeit für einen Nachfolger. Mit dem Galaxy A52 und A52 5G wurden gleich zwei neue Handys vorgestellt, die an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen sollen – und werden. Optisch und technisch ist die neue Generation so viel besser, dass sich sogar ein Umstieg vom Galaxy A51 lohnt, von älteren Modellen sowieso.

Zum Preis von 349 Euro gibt es das Samsung Galaxy A52. Es handelt sich um das 4G-Modell, das mit einem 6,5-Zoll-Amoled-Display ausgestattet ist. Dieses unterstützt erstmals eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz. Zudem bietet Display mit bis zu 800 nits eine höhere Helligkeit als der Vorgänger und ist im Freien so besser ablesbar. Für 429 Euro gibt es das 5G-Modell, das mit einem 120-Hertz-Display ausgestattet und damit auf dem gleichen Level wie das viel teurere Galaxy S21 ist. Das 5G-Modell hat zudem maximal 8 GB RAM, während das 4G-Modell maximal 6 GB RAM mitbringt. Das sind die größten Unterschiede dieser zwei Handys, die sich den gleichen Namen teilen. Ansonsten ist alles gleich, wie der Speicher von bis zu 256 GB und die Möglichkeit diesen per microSD-Karte zu erweitern.

Zur weiteren Ausstattung der beiden Galaxy-A52-Smartphones gehört eine Quad-Kamera, dessen 64-MP-Hauptsensor optisch bildstabilisiert ist. Das gibt es in der Preisklasse sonst nicht. Fotos und Videos gelingen so noch besser. Ansonsten sind noch ein 12-MP-Superweitwinkel, ein Tiefensensor und eine Macro-Kamera verbaut. Ein Teleobjektiv fehlt leider. Dieses bekommt man erst beim Galaxy A72.

Zur weiteren Ausstattung der beiden Handys zählt zudem ein 4.500-mAh-Akku, der schnell wieder aufgeladen werden kann. Ein 25-Watt-Netzteil legt Samsung bei, was man bei Topmodellen nicht bekommt. Die Handys sind zudem wasserdicht nach IP67 und verfügen über Stereo-Lautsprecher. Der Fingerabdrucksensor sitzt im Display. Als Betriebssystem Android 11 zum Einsatz und es gibt vier Jahre Updates. Samsung verbaut zudem weiterhin eine 3,5-mm-Klinkenbuchse.

Einschätzung: Samsung hat mit dem Galaxy A52 und Galaxy A52 5G alle Schwächen des Vorgängers Galaxy A51 beseitigt und einen Preis-Leistungs-Kracher geschaffen. Für 349 Euro bekommt man ein unglaublich gut ausgestattetes Handy, das alle Wünsche eines normalen Nutzers erfüllt. Wer in die Zukunft investieren will, der greift zum 5G-Modell. Spätestens wenn die Preise in einigen Monaten fallen, werden sich die Handys wie geschnitten Brot verkaufen.

Spezifikationen des Samsung Galaxy A52 und A52 5G

Samsung Galaxy A72 im Detail

Das Samsung Galaxy A72 ist im Grunde eine größere Version des Galaxy A52, das aber einige wichtige Verbesserungen an Bord hat. Es gibt nur ein 4G-Modell, das mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display und 90 Hertz ausgestattet ist. Im Gegensatz zum A52 ist ein 5.000-mAh-Akku verbaut. Zudem gibt es neben der 64-MP-Hauptkamera und dem 12-MP-Superweitwinkel, ein Teleobjektiv mit 8 MP, dreifachem Zoom und optischer Bildstabilisierung. Der Arbeitsspeicher liegt bei diesem Modell bei bis zu 8 GB RAM. Ansonsten ist die Ausstattung gleich. Der Preis liegt bei 449 Euro.

Einschätzung: Das Samsung Galaxy A72 ist auch ein interessantes Handy, wenn man die Zoom-Fähigkeiten der Kamera benötigt. Der Preisaufschlag von 100 Euro im Vergleich zum Galaxy A52 erscheint uns aber etwas zu hoch. Wenn der Preis in den kommenden Monaten fällt, wäre das Galaxy A72 ebenfalls eine gute Option.

Spezifikationen des Samsung Galaxy A72

Preise und Konfigurationen im Überblick

Das Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G und Galaxy A72 können ab sofort bei Samsung und im Handel bestellt werden. Wer direkt zuschlägt, bekommt die Galaxy Buds+ kostenlos dazu.