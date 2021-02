Besitzer des Samsung Galaxy A51 können sich freuen. Der südkoreanische Konzern hat damit begonnen, das Android-11-Update zu verteilen. GIGA verrät euch, was euch mit der neuen Software-Version erwartet.

Samsung Galaxy A51 Facts

Samsung Galaxy A51 erhält Android 11

Nachdem Samsung viele High-End-Smartphones mit dem Update auf Android 11 versorgt hat, ist nun das Galaxy A51 an der Reihe. Das Handy hat sich besonders in den letzten Monaten unglaublich gut verkauft. Das war aber keine große Überraschung, denn schon das Galaxy A50 war ein Verkaufsschlager. Samsung bietet mit diesen Mittelklasse-Handys ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an. Umso erfreulicher ist es nun, dass Android 11 mit einer aktuelleren One UI als Software-Update zur Verfügung gestellt wird. Passend dazu hat Samsung sogar ein eigenes Video veröffentlicht, in denen die Neuerungen demonstriert werden:

Mit Android 11 und One UI 3 wird das Samsung Galaxy A51 auf den neuesten Stand gebracht und um einige sinnvolle Verbesserungen erweitert. Besonders die Verwaltung der Benachrichtigungen funktioniert mit der neuen Version erheblich besser. Doch auch sonst wurde das Betriebssystem im Detail verbessert und kann nun noch einfacher benutzt werden. Viel Wert hat Google auf den Datenschutz gelegt. Wenn eine App auf bestimmte Funktionen zugreifen will, muss man dem zustimmen. Es gibt noch viel mehr zu entdecken, wenn ihr das neue Software-Update erhaltet. Der Rollout hat laut SamMobile in Russland begonnen und wird in Kürze in weiteren Ländern zur Verfügung stehen.

Samsung Galaxy A51 bei Amazon kaufen

Samsung wird langsam zum Update-König

Wer sich ein Samsung-Handy kauft, kann mittlerweile sicher sein, dass das Handy schnell und häufig Android-Updates erhält. Samsung verteilt mittlerweile nicht nur extrem schnell monatliche Sicherheitsupdates, sondern auch große Systemupdates wie Android 11. Natürlich werden zunächst die Top-Modelle bevorzugt, doch nach und nach folgen auch alle anderen Handys. Die Millionen Besitzer des Galaxy A51 freuen sich jetzt über ein großes Update. Weitere Handys von Samsung werden folgen.