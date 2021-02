Im Google Play Store gibt es für kurze Zeit eine Android-App kostenlos, die man sich sichern sollte. Man spart nicht nur 17,99 Euro, sondern bekommt eine wirklich nützliche App, die einige besondere Funktionen besitzt.

Android-App kostenlos: „Accumulator PDF creator“ gratis statt für 17,99 Euro

Wer oft mit PDF-Dokumenten arbeitet, kennt das Problem: Die Umwandung in oder aus einem PDF-Dokument ist gar nicht so einfach. Genau hier kommt die Android-App „Accumulator PDF creator“ zum Einsatz, die es aktuell kostenlos gibt. Ihr könnt damit nicht nur Texte in PDF-Dokument umwandeln, sondern sogar Bilder und Videos. Zudem könnt ihr auch einfach PDF-Dokumente in Bilder umwandeln. Die Ergebnisse im PDF-Format lassen sich zudem komprimieren, um Speicherplatz zu sparen. Praktisch ist außerdem die Möglichkeit, mehrere PDF-Dokumente zu verbrinden, damit man nur noch eine Datei hat. In der App finden sich zudem viele Bearbeitungsmöglichkeiten.

Accumulator PDF creator Entwickler: SalemoLines

Die Aktion läuft bis zum 4. Februar 2021, sofern sie nicht vom Entwickler vorzeitig beendet wird. In der Vergangenheit ist das durchaus passiert, da das Interesse stieg und die Entwickler sich zusätzliche Umsätze erhofft haben. Die Bewertungen im Play Store von Google sind durchaus positiv. Es gibt 4,4 Sterne bei über 700 Bewertungen. Die App wurde mittlerweile über 100.000 Mal heruntergeladen. Das letzte Update gab es vor wenigen Tagen. Die Entwickler halten die Anwendung also auf dem neuesten Stand.

Kostenlose Alternativen im Play Store

Im Google Play Store finden sich unzählige Alternativen, die kostenlos sind, meist aber nur für eine gewisse Zeit. Nach Ablauf eines Testzeitraums muss man häufig für die Android-App bezahlen. Wer also hin und wieder mit PDFs arbeitet, sollte sich diese Anwendung sichern.