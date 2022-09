Die große Stärke der PlayStation 4 und PlayStation 5 sind die großen Exklusivspiele, die es auf keiner anderen Gaming-Plattform gibt. Ab und an zeigt sich Sony aber gnädig und bringt eines der älteren Spiele auch auf den PC. Ende Oktober können sich Fans jetzt wieder auf einen Klassiker mit zusätzlichen Features freuen.

Jump and Run für PS4 und PS5 kommt auf den PC

Das nächste PlayStation-Exklusivspiel kommt auf den PC. Diesmal handelt es sich um Sackboy: A Big Adventure. Das Jump and Run ist im November 2020 erschienen und war damit eines der ersten Spiele auf der PlayStation 5. Der Release auf dem PC soll jetzt fast zwei Jahre später am 27. Oktober folgen.

Der Trailer zum PC-Release von Sackboy: A Big Adventure ist auf dem YouTube Kanal PlayStation Lateinamerika aufgetaucht. Vermutlich wurde er dort verfrüht hochgeladen. Inzwischen ist er nicht mehr gelistet, kann also nur noch mit einem Link angeschaut werden.

Hier könnt ihr euch den Trailer für den PC-Release von Sackboy: A Big Adventure ansehen:

Sackboy: A Big Adventure bekommt auf dem PC neue Features

Der Trailer verrät außerdem bereits einige der Features, die Sackboy-Spieler auf dem PC genießen können. Hierbei wird 4K- und 120 FPS-Support sowie Unterstützung für Ultrawide 21:9 Monitore angekündigt. Mit Nvidia DLSS und VRR (Variable Refresh Rate) soll das Spiel auch noch besser laufen und schöner aussehen.

Im Test unserer Kollegen von spieletipps wurde Sackboy: A Big Adventure mit 82 von 100 Punkten bewertet. Besonderes Lob erhält dabei das Design der Level und der Koop-Modus. Allerdings soll der Schwierigkeitsgrad keine allzu hohe Herausforderung darstellen.

Sackboy: A Big Adventure ist das neuste PlayStation-Exklusivspiel, das seinen Weg auf den PC findet. Dort befindet es sich jetzt in der Gesellschaft von großen Hits wie God of War, Days Gone und Horizon Zero Dawn. Trotzdem spielt Exklusivität weiterhin eine große Rolle im Geschäftsmodell von Sony. Darum wird PS Plus anders als der Xbox Game Pass auch keine Spiele direkt zum Launch bekommen.