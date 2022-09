Die Auswahl an Xiaomi-Handys wird immer größer. Jetzt wurde mit dem Redmi Note 11R ein neues Modell vorgestellt, das starke Ähnlichkeiten mit einem Poco-Handy von Xiaomi hat. Wurde hier einfach nur das Label ausgetauscht?

Xiaomi Facts

Redmi Note 11R ist ein Poco M4 5G von Xiaomi

Dass sich viele Xiaomi-Smartphones sehr ähneln und nur bei der Optik und einigen technischen Daten unterscheiden, ist kein Geheimnis. Doch beim Redmi Note 11R hat es sich Xiaomi vielleicht etwas zu einfach gemacht. Es handelt sich im Grunde um ein Poco M4 5G, welches statt eines Poco-Logos ein Redmi-Logo auf der Rückseite hat. Ansonsten gleichen sich die Smartphones wie eineiige Zwillinge. Das muss aber nicht schlecht sein, denn damit steigen die Chancen, dass zumindest das Redmi-Handy den Weg zu uns findet.

Das Redmi Note 11R von Xiaomi ist nämlich ein ziemlich interessantes Android-Smartphone (Quelle: Weibo). Es kommt mit einem 6,58-Zoll-Display mit Full-HD+-Auflösung von 90 Hz. Der MediaTek Dimensity 700 kommt als Prozessor zum Einsatz, dem bis zu 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzter lässt sich um bis zu 1 TB per microSD-Karte erweitern. Zusätzlich gibt es zwei Nano-SIM-Slots. Damit gehört das Handy zu den wenigen Modellen, die zwei SIM-Karten und zusätzlich noch eine microSD-Karte zur Speichererweiterung gleichzeitig aufnehmen können. Der Akku misst 5.000 mAh und lässt sich mit 18 Watt schnell wieder aufladen. Es gibt eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, 5G, Fingerabdrucksensor und eine 13-MP-Kamera.

Xiaomi integriert immer mehr Premium-Funktionen in seine günstigen Smartphones:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+: Highlights des Mittelklasse-Smartphones vorgestellt

Xiaomi Redmi Note 11R ist sehr günstig

In China ist das Redmi Note 11R ab sofort im Verkauf und kostet dort 1.099 Yuan, was umgerechnet 157 Euro entspricht. Es ist nicht bekannt, ob das Handy auch den Weg nach Europa und somit zu uns findet. Die Konfiguration scheint Xiaomi aber zu passen, sodass es durchaus auch unter anderem Namen bei uns erscheinen könnte. Wir behalten das Smartphone in jedem Fall im Blick.