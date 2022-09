Mit dem T Phone und T Phone Pro hat die Telekom eigene 5G-Handys angekündigt. Die günstigen Smartphones kommen in ersten Ländern ab dem 5. Oktober auf den Markt. Deutsche Kunden müssen sich noch bis Anfang 2023 gedulden.

T Phone (Pro): Telekom stellt eigene Handys vor

Mit dem Ziel, „5G der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen“ hat die Deutsche Telekom zwei Smartphones angekündigt, die in Kürze veröffentlicht werden. Den Anfang machen einige Länder in Südosteuropa sowie Österreich und Tschechien. In Deutschland sollen das T Phone und T Phone Pro erst Anfang 2023 auf den Markt kommen.

Wegen der recht günstigen Preise ist von der 5G-Funktionalität abgesehen kein Wunder bei der Ausstattung zu erwarten. Das T Phone besitzt ein LC-Display mit einer Diagonale von 6,52 Zoll. Gesichtserkennung und ein Fingerabdrucksensor im Bildschirm sind mit dabei, ebenso wie ein klassischer Kopfhöreranschluss. Die dreifache Kamera auf der Rückseite bietet Auflösungen von 50, 2 und 2 MP.

Das T Phone der Telekom.

Beim Prozessor hat sich die Telekom für den MediaTek Dimensity 700 entscheiden, dem 4 GB Arbeits- und 64 GB erweiterbarer Festspeicher zur Seite stehen. Der Akku bietet eine Kapazität von 4.500 mAh und lässt sich mit 15 Watt über USB-C aufladen. Android 12 ist auf dem Handy vorinstalliert (Quelle: Telekom).

T Phone Pro mit 5.000-mAh-Akku

Der Akku der Pro-Variante fällt mit 5.000 mAh größer aus und lässt sich auch drahtlos wieder aufladen. Unterschiede sind zudem beim Display auszumachen, das auf 6,82 in der Diagonale kommt.

Beim Prozessor bleibt es beim MediaTek Dimensity 700, dafür gibt es 6 GB Arbeits- und 128 GB erweiterbaren Festspeicher. Anders als bei der Standardausführung wird NFC unterstützt. Statt eines Tiefensensors auf der Rückseite hat man sich für einen Ultraweitwinkel (5 statt 2 MP) entschieden.

Das T Phone erscheint für 199 Euro, das T Phone Pro für 249 Euro. Die Telekom stellt „attraktive Tarifbündel“ in Aussicht, die bei 1 Euro im Monat beginnen. Details dazu wurden noch nicht genannt.