Samsung legt wieder los und hat damit begonnen, für erste Galaxy-Smartphones neue Android-Updates zu verteilen. Noch handelt es sich nicht um Android 13 und One UI 5.0, doch das große Upgrade dürfte auch bald folgen. Zunächst müsst ihr euch mit dem Oktober-Update begnügen, das wieder sehr früh veröffentlicht wird.

Samsung verteilt Oktober-Update

Noch bevor der Oktober überhaupt da ist, hat Samsung damit begonnen, das Oktober-Update für erste Galaxy-Smartphones zu veröffentlichen. Den Anfang machen das Galaxy S22 und Galaxy S21 (Quelle: SamMobile). Die Updates werden zunächst in den USA und Südkorea verteilt, erreichen andere Länder wie Deutschland aber auch sehr zeitnah. Samsung veröffentlicht neue Updates immer zuerst in einem Land und wartet einige Zeit ab, ob Probleme auftauchen. Danach wird das Update weiter ausgerollt.

In dem Fall hat es mit dem Galaxy S22 und Galaxy S21 zwar die Top-Handys von Samsung getroffen, doch auch viele weitere Smartphones werden mit dem Oktober-Update versorgt werden. Großartige Neuerungen werden mit dem Update nicht umgesetzt. Es werden dieses Mal nur Sicherheitslücken geschlossen. Trotzdem solltet ihr das Update installieren, um euer Smartphone sicherer zu machen. Probleme dürften dabei nicht auftauchen.

Wann kommt Android 13 mit One UI 5.0?

Die Arbeit an Android 13 mit One UI 5.0 laufen für das Galaxy S22 und Galaxy S21 auf Hochtouren. Die Beta-Tests sind schon einige Wochen alt und es kommen immer wieder neue Versionen zum Einsatz. Einen offiziellen Zeitplan gibt es zwar nicht, doch Insider gehen davon aus, dass es im Oktober zumindest beim Galaxy S22 schon so weit sein könnte. Das Galaxy S21 und die Falt-Handys sollen danach folgen. Erst kürzlich ist eine Liste aufgetaucht, in der die Samsung-Handys genannt werden, die das Update noch 2022 erhalten sollen. Zudem hat Samsung den Beta-Test von Android 13 für das Galaxy A52 gestartet. Es tut sich aktuell also sehr viel.

