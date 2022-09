Samsung hat bereits mit den Beta-Tests von Android 13 für seine High-End-Smartphones begonnen. Komplett unerwartet hat jetzt aber auch die Testphase für ein erstes Mittelklasse-Handy begonnen. Und dabei handelt es sich nicht um das Modell, welches viele eigentlich erwartet haben.

Samsung Galaxy A52 erhält Android 13

Völlig überraschend hat Samsung in Indien mit dem Beta-Test von Android 13 und One UI 5.0 für das Galaxy A52 begonnen (Quelle: SamMobile). Eigentlich wurde erwartet, dass das neuere Galaxy A53 zuerst Zugriff auf Android 13 in Form eines Beta-Tests bekommt. Für dieses Smartphone wird erwartet, dass Samsung das finale Update noch in diesem Jahr veröffentlicht. Doch jetzt kommt es ganz anders. Das Galaxy A52 dürfte ebenfalls schon bald die finale Version von Android 13 erhalten.

Dass der Test zunächst in Indien startet, spielt dabei keine große Rolle. Samsung wählt sich immer zunächst ein Land aus und weitet den Beta-Test dann Stück für Stück weiter aus. Bei den Galaxy-S21- und Galaxy-S22-Smartphones war das ebenfalls der Fall. Wenn die erste Version relativ fehlerfrei arbeitet, werden weitere Märkte mitmachen dürfen. Deutschland gehört eigentlich immer zu den Ländern, die an den meisten Beta-Tests teilnehmen durften. Da sich die Galaxy-A-52-Smartphones hierzulande hervorragend verkauft haben, dürfen wir sicher bald auch mitmachen.

Was euch mit Android 13 erwartet:

Was ist mit dem Samsung Galaxy A53?

Es ist schon verwunderlich, dass das Galaxy A52 vor dem Galaxy A53 auf Android 13 und One UI 5.0 zugreifen kann. Zu viel würden wir da aber nicht hineininterpretieren. Beide Smartphones werden zeitnah das finale Update erhalten und so um neue Funktionen erweitert. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das beim Galaxy A53 noch in diesem Jahr der Fall sein soll. Deswegen könnte der Beta-Test dort auch bald starten. Besitzerinnen und Besitzer des Galaxy A52 können sich jetzt auch freuen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Update auf Android 13 auch in diesem Jahr erscheint, ist mit dem Start des Beta-Tests deutlich gestiegen.

