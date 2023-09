Sony enthüllt neue PS-Plus-Spiele: Das sind die 3 Gratis-Games im Oktober

Nachdem ein Leak bereits zwei der drei Gratis-Spiele verraten hat, hat Sony nun ganz offiziell das letzte PS-Plus-Game für den Oktober enthüllt.

Sony PlayStation Facts

Originalartikel:

PS-Plus-Leak enthüllt zwei Gratis-Spiele

Das französische Schnäppchenportal Dealabs hat es mal wieder geschafft. Die Webseite leakt kurzerhand vorab zwei der Gratis-Spiele, die im Oktober allen PS-Plus-Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Ab dem 3. Oktober können sich Nutzer von PlayStation Plus über den Horror-Survival-Shooter The Callisto Protocol und den Farming Simulator 22 freuen (Quelle: Dealabs). Wie immer gilt: Bislang handelt es sich um nicht bestätigte Informationen. Doch Dealabs hat in den vergangenen Monaten mit den Vorhersagen stets richtig gelegen. Von daher denken wir, dass das Leak auch dieses Mal der Wahrheit entspricht.

PS Plus: Das sind die zwei neuen Gratis-Spiele

The Callisto Protocol ist der geistige Nachfolger der Dead-Space-Reihe. In der Rolle von Jacob Lee müsst ihr im Hochsicherheitsgefängnis im All um euer Überleben kämpfen, als sich die Insassen der JVA plötzlich in Monster verwandeln. Dabei könnt ihr euch den Kreaturen sowohl im Nah- als auch im Fernkampf stellen und auch Fallen nutzen, um euch die Gegner vom Hals zu schaffen.

Wie in Dead Space fällt die Gewaltdarstellung alles andere als zimperlich aus – The Callisto Protocol richtet sich ganz klar an Erwachsene und ist für Survival-Fans auf jeden Fall einen Blick wert. Das meint zumindest spieletipps-Kollege Daniel Boldt in seinem Test und vergibt stolze 85 Prozent (Quelle: spieletipps).

The Callisto Protocol: Official Gameplay Reveal Trailer

Wer es lieber etwas ruhiger mag und ein Fan von Simulatoren ist, kommt eventuell mit dem Farming Simulator 22 auf seine Kosten. Die aktuelle Version der beliebten Spielreihe erfreut sich hierzulande großer Beliebtheit und steht traditionsgemäß vor allem bei PC-Spielern hoch im Kurs.

In Farming Simulator 22 ist der Name Programm. Ihr baut eure eigene Farm auf, kauft euch schweres Gerät, um euren Acker zu bestellen und fahrt nach schweißtreibender Arbeit die Ernte ein und verkauft sie. Alternativ könnt ihr sie auch an eure Nutztiere verfüttern. Die Erlöse steckt ihr denn in den weiteren Ausbau eurer Farm.

Die Farming-Simulator-Reihe setzt besonders großen Wert auf die möglichst originalgetreue Nachbildung der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge. Gut zu wissen: Der Farming Simulator 22 kann auch im Koop-Modus gespielt werden.

Farming Simulator 22 – Gameplay-Trailer

Die neuen PS-Plus-Gratis-Spiele stehen voraussichtlich zwischen dem 3. Oktober 2023 und dem 7. November 2023 für Abonnenten zur Verfügung. Welches das dritte Gratis-Spiel im Oktober ist, ist aktuell nicht bekannt. Wahrscheinlich werden wir hierfür auf die offizielle Enthüllung seitens Sony warten müssen. Diese sollte am 27. September um 17:30 Uhr stattfinden.