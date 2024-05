Sony macht ernst: PlayStation und PC sind nicht genug

Sony hat mit der PlayStation scheinbar immer den richtigen Riecher gehabt, so verkaufen sich sowohl die Konsolen als auch die Spiele dazu gut, egal ob physisch oder digital. Nun nimmt das Unternehmen auch den Mobile-Sektor etwas gezielter ins Visier.

Sony möchte Mobile-Plattformen erobern

Microsoft, Nintendo und Sony arbeiten kontinuierlich daran, ihre Produkte zu verbessern, Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Ein großer Markt, den Sony bisher weitgehend vernachlässigt hat, ist der Mobile-Markt, der enormes Potenzial bietet. Dies beweisen die äußerst beliebten Spiele wie Candy Crush Saga, Call of Duty: Mobile und Among Us. (Quelle: Liste meistgespielter Mobile-Spiel, Wikipedia).

Während Xbox-Präsidentin Sarah Bond bereits bestätigt hat, dass Microsofts mobiler Spiele-Shop ab Juli verfügbar sein wird, sucht Sony erst jetzt nach einem Architekten für mobile Plattformen, wie aus einer Stellenanzeige hervorgeht. Diese Position umfasst die „Entwicklung, Veröffentlichung und den Betrieb von F2P-Mobilspielen“.

Es wird erwartet, dass Sony künftig eigene mobile Spiele mit PlayStation-Diensten verknüpfen wird, was neue Möglichkeiten eröffnen könnte. Aus dem Text der Ausschreibung lässt sich vermuten, dass es sich um eine Spieleentwicklungsplattform und nicht um ein neues Gerät handelt – sicher ist das allerdings nicht (Quelle: BoardsGreenhouse).

Viele halten nichts von Mobile-Games, und trotzdem ist es ein riesiger Markt:

Eine neue Chance für die PlayStation Portal?

Im November 2023 brachte Sony die PlayStation Portal auf den Markt, ein Gerät, das es Gamern ermöglicht, ihre PS5-Spiele von der Konsole zu streamen. Bisher wurde das Gerät sowohl von den Nutzern als auch von uns negativ bewertet, und es ist unwahrscheinlich, dass sich daran etwas ändert.

Man könnte denken, es wäre eine gute Gelegenheit, das Gerät mit mobilen Spielen populärer zu machen, doch die PlayStation Portal verfügt lediglich über 6 GB Speicherplatz, was für viele installierte Spiele nicht ausreicht. Letztendlich wird sich Sony vermutlich auf Smartphones konzentrieren. Genauere Informationen werdet ihr wahrscheinlich erst in einigen Monaten erhalten.

