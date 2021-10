Wer sich ein neues Sony-Handy kaufen möchte, sollte ganz genau hinschauen. Der japanische Hersteller hat nämlich nun offiziell mitgeteilt, dass man bei einem Modell das Netzteil entfernt hat. Dafür wurde aber auch der Preis reduziert. Das Vorgehen hat einen bestimmten Grund, den man so vielleicht nicht direkt erwarten würde.

Sony Xperia 10 III teilweise ohne Netzteil

Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung oder Google lassen mittlerweile gern das Netzteil weg, um damit laut offiziellen Angaben die Umwelt zu schonen. Laut den Unternehmen hat im Grunde jeder schon ein Netzteil, das man einfach weiter nutzen kann. Will man das volle Potenzial der Schnellladefunktionen ausschöpfen, muss man sich aber trotzdem ein Netzteil kaufen. Am Ende ist der Endkunde in der Pflicht. Bei Sony hat das Weglassen des Netzteils einen anderen Grund.

Wie Sony Mobile offiziell mitteilt, wird das „Xperia 10 III in ausgewählten Kanälen ohne Netzteil ausgeliefert, um die unterbrechungsfreie Versorgung sicherzustellen“ (Quelle: Sony). Als Ausgleich hat Sony den Preis um 10 Euro reduziert. In welchen Kanälen das genau der Fall ist, wird nicht im Detail erwähnt. Man kann das anhand des Preises auch gar nicht wirklich erkennen, denn auf dem freien Markt ist der Preis sehr volatil. Entsprechend müssen die Händler dieses Detail deutlich machen, was wir aktuell nicht sehen.

Auf der ganzen Welt herrscht aktuell Chip-Mangel, sodass Sony Mobile hier eigentlich einen nachvollziehbaren Weg geht. Immerhin ist es besser, das Netzteil wegzulassen, statt das Handy überhaupt nicht verkaufen zu können, weil man keine Netzteile bekommt. Kundinnen und Kunden müssen halt beim Kauf aufpassen, welches Modell sie erwischen. Besonders kurz vor Weihnachten könnte das sonst für eine böse Überraschung sorgen, wenn dem Handy plötzlich das Netzteil fehlt.

Sony plant bahnbrechendes Xperia-Handy

Morgen ist endlich der große Tag, an dem Sony ein gut gehütetes Geheimnis lüftet. Es soll sich laut dem Video oben um ein „bahnbrechendes Xperia-Handy“ handeln. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Bisher wurde noch nichts geleakt.