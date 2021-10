Halloween steht vor der Tür. Wenn ihr keine Lust habt, von Haus zu Haus zu ziehen, habt ihr vielleicht Lust auf gemütliche Gaming-Abende. Da kommt der große PlayStation Sale gerade richtig – viele großartige Spiele sind derzeit stark reduziert!

PlayStation: Über 300 Spiele im Angebot

Wenn ihr derzeit nicht so richtig wisst, was ihr spielen sollt oder ihr eure Bibliothek einfach mal erweitern möchtet, seid ihr beim Halloween Sale im PlayStation Store genau richtig. Dort sind derzeit über 300 Vollversionen im Angebot. Dabei sind Spiele-Hits wie Resident Evil Village, Outlast, The Evil Within, Little Nightmares und viele mehr, bei denen ihr bis zu 75 % sparen könnt.

Die Aktion läuft bis zum 4. November 2021 – ihr habt also genug Zeit, euch in Ruhe umzusehen. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar besonders gute Angebote bereits für euch rausgesucht:

Resident Evil Village für 39,89 Euro statt 69,99 Euro

für 39,89 Euro statt 69,99 Euro Call of Duty Black Ops 3: Zombies Chronicles für 11,99 Euro statt 29,99 Euro

für 11,99 Euro statt 29,99 Euro Borderlands 3: Ultimate Edition für 49,99 Euro statt 99,99 Euro

für 49,99 Euro statt 99,99 Euro Little Nightmares Complete Edition für 7,49 Euro statt 29,99 Euro

für 7,49 Euro statt 29,99 Euro Outlast für 3,79 Euro statt 18,99 Euro

für 3,79 Euro statt 18,99 Euro Outlast 2 für 5,99 Euro statt 29,99 Euro

für 5,99 Euro statt 29,99 Euro Until Dawn für 9,99 Euro statt 19,99 Euro

für 9,99 Euro statt 19,99 Euro The Evil Within 2 für 13,19 Euro statt 39,99 Euro

für 13,19 Euro statt 39,99 Euro Remnant: From The Ashes für 15,99 Euro statt 39,99 Euro

für 15,99 Euro statt 39,99 Euro Vampyr für 9,99 Euro statt 39,99 Euro

für 9,99 Euro statt 39,99 Euro The Walking Dead: The Complete First Season für 7,49 Euro statt 14,99 Euro

für 7,49 Euro statt 14,99 Euro Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition (PS4) für 14,99 Euro statt 59,99 Euro

(PS4) für 14,99 Euro statt 59,99 Euro Layers of Fear für 3,99 Euro statt 19,99 Euro

für 3,99 Euro statt 19,99 Euro Emily Wants to Play für 2,09 Euro statt 5,99 Euro

für 2,09 Euro statt 5,99 Euro The Park für 5,19 Euro statt 12,99 Euro

Wir hoffen, dass bei dieser Auswahl etwas für euch dabei ist. Wir empfehlen euch dennoch, euch selbst noch einmal im Shop umzusehen. Inklusive Spielpakete, Add-ons und mehr sind nämlich über 500 Produkte stark reduziert.

