Pünktlich zur Halloween-Saison hat ein Horror-RPG der PS4 und Xbox-Ära ein unerwartetes Grafik-Upgrade erhalten – auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X zeigt das Vampir-Spiel jetzt eine deutlich verbesserte Leistung.

Vampyr Facts

Das Horror-Rollenspiel Vampyr wurde ursprünglich im Sommer 2018 von Publisher Focus Home Interactive releast. Etwas mehr als drei Jahre später erhält das Spiel nun ein Next-Gen-Upgrade, mit dem wohl nur wenige Gamer gerechnet hätten. In den letzten Monaten war es nämlich eher ruhig um das Spiel geworden, aber nun könnt ihr es in einer neuen Auflösung und mit mehr FPS auf der PS5 und Xbox Series X zocken.

Vampyr: Upgrade für PS5 und Xbox Series X

Die Entwickler von Vampyr haben das Next-Gen-Upgrade mit einem feierlichen Tweet angekündigt und damit Fans des Horror-Spiels kurz vor Halloween eine unverhoffte Freude bereitet. Mit dem neuesten Patch läuft das Vampir-Spiel jetzt mit 60 FPS in einer 1440p Auflösung auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X. Die Xbox Series S zeigt das Game in derselben Auflösung, allerdings nur mit 30 FPS.

Schaut euch hier den Tweet von Entwickler Dontnod Entertainment an:

Next-Gen-Upgrades stehen hoch im Kurs

Vampyr reiht sich somit in die Riege der Last-Gen-Spiele ein, die ein Grafik-Upgrade für die neue Konsolengeneration erhalten haben. Erst vor Kurzem konnte sich sogar der Shooter-Klassiker Quake über einen solchen Patch freuen. Auch CD Projekt Red hat gerade diese Woche das Release-Fenster für die Upgrades zu Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt bekannt gegeben – in diesen Fällen müsst ihr euch allerdings noch bis 2022 gedulden.

Horror-Fans können Vampyr dagegen bereits ab sofort in echter Next-Gen-Pracht genießen.

