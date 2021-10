Bereits in der Vergangenheit sind exklusive PlayStation-Spiele wie Horizon: Zero Dawn auch für den PC erschienen. Nun können sich „God of War“-Fans freuen, denn auch das Spiel von 2018 ist bald für den PC erhältlich.

God of War (2018) Facts

God of War: PlayStation kündigt PC-Version offiziell an

Bis August 2021 wurden 19,5 Millionen Exemplare von God of War für PlayStation 4 verkauft und bald können sich auch PC-Spieler in das Abenteuer rund um Kratos und seinen Sohn Atreus stürzen. Das Ziel des Teams hinter dem Spiel ist es, die leistungsstarke Hardware der Plattform zu nutzen, um „eine einzigartig atemberaubende und leistungsstarke Version des Spiels zu schaffen.“

Neben einer 4K-Auflösung bietet die PC-Version eine breite Palette an grafischen Voreinstellungen und Optionen, mit denen ihr euer visuelles Erlebnis feinabstimmen könnt. Des Weiteren kündigt Sony an, dass es auf RTX eine vollständige Integration von NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) geben wird. Ihr müsst also nicht auf hohe Grafikeinstellungen verzichten, um in God of War eine hohe Leistung zu erzielen.

Um das Spielerlebnis noch besser zu machen, wird die NVIDIA-Reflex-Technologie verfügbar sein, so steht schnellen und harten Kombos im Kampf gegen eure Widersacher nichts im Weg.

Im offiziellen Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

God of War erscheint im Januar für PC und bringt Boni mit

Bis zum Release der PC-Version müsst ihr euch nicht mehr lang gedulden – am 14. Januar 2022 soll es soweit sein. Wie ihr das Spiel dann zockt, bleibt ganz euch überlassen. Sony verspricht eine solide Controller-Unterstützung und eine individuelle Anpassung der Tastaturbelegung.

Beim Kauf von God of War für PC bekommt ihr aber nicht nur das Spiel an sich, ihr könnt euch auch auf folgende digitale Inhalte freuen:

Death's Vow Armor Sets for Kratos and Atreus

Exile's Guardian Shield Skin

Buckler of the Forge Shield Skin

Shining Elven Soul Shield Skin

Dökkenshieldr Shield Skin

Weitere Details zur PC-Version von God of War sollen in den kommenden Monaten folgen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Ihr wisst nicht, was ihr zocken sollt, bis God of War erscheint? Wir haben in unserer Bilderstrecke einige Vorschläge für euch:

(Quelle: PlayStation Blog)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).