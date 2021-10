Mit Tomb Raider: Ascension hätte das legendäre Abenteuer-Franchise beinahe einen Abstecher ins Horror-Genre gemacht. Das Spiel wurde leider nicht fertiggestellt, doch ein neues Video zeigt nun mehrere gruselige Details des Projekts.

Tomb Raider Facts

Der Tomb-Raider-Reboot von 2013 zeigte Lara Croft so verletzlich und realitätsnah wie nie zuvor. Die Gaming-Ikone musste während des Abenteuers in der feindlichen Umwelt von Yamatai an ihre Grenzen gehen, um zu überleben. Ursprünglich hatte Square Enix allerdings ein noch härteres Survival-Spiel geplant: Tomb Raider: Ascension war als echtes Horror-Spiel angelegt, wie nun ein neues Prototyp-Video beweist.

Tomb Raider: Horror-Spiel wird zum Franchise-Reboot

Das Video zeigt einige Eindrücke aus einem frühen Build von Tomb Raider: Ascension. Trotz des recht unfertigen Materials lässt sich durchaus erkennen, dass die Entwickler für das Spiel ursprünglich einen stärkeren Horror-Einfluss vorgesehen hatten – mit mehreren furchteinflößenden Gegnern.

Schaut euch hier das Prototyp-Video zu Tomb Raider: Ascension an:

Das Video zeigt unter anderem, wie Lara Croft eine Horde von gruseligen Dämonen mit einem Flammenwerfer bekämpft und es danach mit einem gigantischen Troll aufnehmen muss. Auch ein rasanter Pferderitt und eine Höhlenerkundung sind zu sehen.

Square Enix feiert 25 Jahre Lara Croft

Publisher Square Enix kommentiert unter dem Video, dass Tomb Raider: Ascension tief ins Survival-Horror-Genre eingetaucht wäre. Der Survival-Aspekt wurde allerdings gewissermaßen in den finalen Reboot übertragen, auch wenn die Horror-Elemente deutlich abgeschwächt wurden.

Neben dem Gameplay-Video hat der offizielle Tomb-Raider-Channel auf YouTube übrigens noch zwei weitere Videos zu Tomb Raider: Ascension hochgeladen. Darin könnt ihr euch weitere Details zu dem Horror-Projekt anschauen. Die Videos sind Teil der großen Jubiläums-Aktion 2021, denn Square Enix feiert den 25. Jahrestag des allerersten Tomb-Raider-Releases. (Quelle: YouTube)

Das Tomb-Raider-Franchise hat wirklich einen weiten Weg hinter sich – in unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die Evolution von Lara Croft:

