Abonnenten vom Xbox Game Pass können sich Anfang November auf einen echten Hochkaräter freuen: Das Angebot des Gaming-Services für PC-Spieler wird durch einen zeitlosen Survival-Hit noch besser.

Xbox Series X Facts

Der Xbox Game Pass für den PC hat im November eine ganz besondere Überraschung in petto: Mit Minecraft kann Microsofts beliebter Gaming-Service eines der populärsten Spiele aller Zeiten zu seiner Spielebibliothek hinzufügen. PC-Spieler können sich ab dem 2. November gleich zwei Versionen des Survival-Dauerbrenners im Rahmen ihrer Game-Pass-Mitgliedschaft schnappen.

Minecraft-Bundle für PC-Spieler

Minecraft bekommt beim Xbox Game Pass seinen großen Auftritt in Form eines Bundles für PC-Spieler: Das Spiel wird sowohl in der Java- als auch in der Bedrock-Edition verfügbar sein.

Schaut euch hier den Game-Pass-Trailer für Minecraft an:

Die Java-Edition bietet euch die größte Sandbox-Freiheit und lässt euch Mods und benutzerdefinierte Maps, Skins und Server nutzen – allerdings stellt die Java-Edition auch aus diesem Grund höhere Anforderungen an eure Hardware. Für die Bedrock-Edition muss euer PC-Setup dagegen nicht ganz so hart arbeiten, dafür fehlen die Mods und benutzerdefinierten Inhalte. Allerdings bietet die Bedrock-Edition wiederum Cross-Play mit anderen Plattformen und Gamepad-Unterstützung.

Xbox Game Pass: Highlights bis zum Jahresende

Mit Minecraft können sich Abonnenten vom Xbox Game Pass auf einen modernen Klassiker freuen – und sich dazu noch zwischen den beiden unterschiedlichen Versionen entscheiden. Das ist allerdings nur ein Teil des spektakulären Jahresendspurts für Game-Pass-Mitglieder. Ab dem 28. Oktober können sich PC-Spieler bereits über Age of Empires 4 freuen. Racing-Fans bekommen voraussichtlich am 9. November mit Forza Horizon 5 einen rasanten Day-One-Release und am 8. Dezember gibt sich der Master Chief im brandneuen Shooter Halo: Infinite die Ehre.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 13 besten Seeds für Minecraft auf dem PC:

Der Xbox Game Pass erhält bald namhaften Zuwachs: Anfang November wird Minecraft für PC-Spieler verfügbar sein – und das gleich in zwei verschiedenen Editionen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).