Mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City bekommt das beliebte Horror-Franchise ein Live-Action-Reboot. Fans der Videospiele können sich schon jetzt freuen, denn der erste Trailer verrät, dass sich die neue Verfilmung deutlich enger an der Vorlage orientieren wird.

Neben mehreren animierten Filmen wurde das Resident-Evil-Gaming-Franchise bereits in sechs Action-Blockbustern mit Milla Jovovich in der Hauptrolle verfilmt. Nun kommt mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City ein Reboot – und der erste Trailer zeigt, wie sich die Filmreihe verändern möchte.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City bleibt eng an den Spielen dran

Der neue Resident-Evil-Trailer zeigt die populären Figuren Chris Redfield und Jill Valentine, die schattenhaften Machenschaften der Umbrella Corporation auf die Spur kommen. Der Film Welcome to Raccoon City soll sich vor allem an den ersten beiden Resident-Evil-Spielen orientieren – und dies ist auch sofort sichtbar. Ein Teil des Films scheint sich in der Spencer Villa abzuspielen, dem Schauplatz von Resident Evil 1. Auch die berühmte Szene, in der Spieler zum ersten Mal auf einen Zombie treffen, ist im Trailer fast identisch abgebildet.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City an:

Neben diesen Parallelen sind natürlich auch die Zombie-Hunde wieder mit am Start – ebenso wie die monströsen Licker und die furchteinflößenden Mutationen von Lisa Trevor und William Birkin. Auch der Truck-Crash aus dem Remake von Resident Evil 2 wird angedeutet.

Horror-Franchise wächst auf Netflix weiter

Die bisherigen Resident-Evil-Filme mit Milla Jovovich waren keinesfalls perfekt – für viele Fans war jedoch am ärgerlichsten, dass die Verfilmungen von der Geschichte, den Charakteren und der Inszenierung nur denkbar wenig mit den Spielen gemeinsam hatten. Diese Lücke will der neue Film nun offensichtlich schließen.

Falls dies mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City allerdings nicht klappen sollte, müssen Fans nicht lange auf weitere Projekte aus dem Horror-Universum warten. Netflix arbeitet aktuell ebenfalls an einer Live-Action-Serie, die auf dem Resident-Evil-Franchise basiert. (Quelle: Gamesradar)

Der erste Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City lässt Fans hoffen: Die neue Verfilmung scheint sich deutlich strenger an die Handlung der Videospiele zu halten als die bisherigen Blockbuster.