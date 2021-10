Seit wenigen Tagen kann die Apple Watch 7 beim Hersteller bestellt werden. Wer sich allerdings erst jetzt zum Kauf entschließt, der muss mit sehr langen Lieferzeiten rechnen. Doch anderswo kommt man mit etwas Glück noch schneller ran.

Apple Watch 7: Besteller müssen beim Hersteller Wochen warten

Erwartungsgemäß erfreut sich die Apple Watch 7 schon kurz nach Bestellstart einer hohen Nachfrage. Nur noch wenige Modelle sind direkt zum Verkaufsstart am 15. Oktober erhältlich, meist in weniger gefragten Farben und Größen. Generell mehr nachgefragt werden beispielsweise die größeren Modelle (45 mm). Doch auch die kleinere Version (41 mm) ist oftmals mit langen Lieferterminen ausgezeichnet.

Im schlimmsten Fall muss man derzeit bei Apple mit Wartezeiten zwischen dem 17. und 25. November rechnen – also gut 6 bis 7 Wochen. Gibt es denn da keinen Ausweg für dieses Problem?

Möglicher Ausweg: Die neue Smartwatch bei Amazon und Co.

Es empfiehlt sich ein Blick zu den autorisierten Apple-Händlern. Allen voran Amazon war bezüglich prognostizierter Lieferzeiten in der Vergangenheit meist recht zuverlässig. Gegenwärtig sind die meisten Modellvariation der Apple Watch Series 7 bei Amazon noch zuversichtlich ausgezeichnet. Zu lesen ist: „Dieser Artikel erscheint am 15. Oktober 2021.“ Da man so oder so „gefahrlos“ bei Amazon bestellen kann, kann man schon jetzt zuschlagen und sollte allerspätestens Ende der Woche einen verbindlichen Liefertermin erhalten (Apple Watch 7 bei Amazon ansehen). Nachteil Amazon: Nicht alle Modelle sind an sich gelistet, abseits diverser Armbandvarianten fehlen noch vorderhand die Nike-Modelle.

Auch die Konzernschwestern MediaMarkt (Apple Watch 7 bei MediaMarkt ansehen) und Saturn (Apple Watch 7 bei Saturn ansehen) zeigen sich zunächst zuversichtlich und versprechen pauschal eine Lieferung „ab Veröffentlichungsdatum 15.10.2021“. Hier gibt's dann auch die Nike-Modelle zu kaufen, momentan aber keine Edelstahlversionen.

Bei Cyberport (Apple Watch 7 bei Cyberport ansehen) wiederum werden sämtliche Varianten (Aluminium, Edelstahl, Nike+) meist mit einer Verfügbarkeit zum 21. Oktober gekennzeichnet – also eine gute Woche nach offiziellem Verkaufsstart. Bedeutet: Mit konkreten Lieferzeiten ist wohl erst Ende der Woche zu rechnen.

Es gilt: Bei Apple wartet man jetzt definitiv einige Wochen, eine Bestellung bei autorisierten Händlern ist in jedem Fall einen Versuch wert. Nicht autorisierte Händler sollte man derzeit jedoch eher meiden, die bekommen ihre Ware nicht von Apple direkt und müssen sich hinten anstellen. Ergo: Da wartet man aller Erfahrung nach noch länger.