(Bildquelle: CAPCOM Co., Ltd.)

Nicht nur das Wetter und der Bitcoin-Kurs sind sehr wechselhaft, auch bei den Steam-Bestsellern gibt es oftmals viel Bewegung. Einer der aktuellen Topseller dürfte Switch-Spielern sehr bekannt vorkommen, denn Monster Hunter Rise erschien bereits vor etwa einem Jahr exklusiv auf der Handheld-Konsole und macht in wenigen Tagen auch den PC unsicher.

Monster Hunter Rise: Action-Rollenspiel ist aktueller Steam-Bestseller

Eigentlich erschien Monster Hunter Rise bereits am 26. März 2021 für die Nintendo Switch, doch in wenigen Tagen feiert das beliebte Action-RPG seinen zweiten Release. Ab dem 12. Januar 2022 dürfen sich auch PC-Spieler in die Schlacht gegen die zahlreichen Monster des neuesten Hauptablegers der Reihe stürzen – und das Interesse am PC-Port scheint sehr groß zu sein, wenn man einen Blick auf die aktuelle Steam-Bestseller-Liste wirft.

Dort belegt Monster Hunter Rise gerade den zweiten Platz und liegt nur knapp hinter dem gefeierten Taktik-Shooter Ready or Not (Quelle: Steam).

Im Vergleich zur Switch-Version sieht die PC-Variante von Monster Hunter Rise noch einmal deutlich schicker aus. Davon könnt ihr euch im offiziellen Trailer selbst überzeugen:

Monster Hunter Rise – offizieller PC-Trailer

PC-Version verschenkt viel Potenzial

Im Vergleich zur Switch-Version dürfen sich PC-Spieler mit entsprechender Hardware über eine deutlich bessere Auflösung, eine höhere Bildrate und aufgehübschte Texturen freuen.

Einen großen Wermutstropfen gibt es jedoch für alle Spieler, die Monster Hunter Rise bereits auf der Switch gezockt haben und nun über einen Umstieg auf die PC-Version nachdenken. Denn Capcom ließ bereits im Oktober 2021 verlauten, dass es keine Möglichkeit geben wird, seinen Speicherstand von der Handheld-Konsole auf den Rechner zu übertragen. Mit anderen Worten: PC-Gamer müssen das Spiel noch einmal komplett neu anfangen und können weder ihre Charaktere noch ihre Ausrüstung aus der Switch-Version importieren.

Ob sich Monster Hunter Rise für euch auch lohnen könnte, findet ihr heraus, wenn ihr einen Blick in die offizielle Demo und in unseren Test werft:

Auch eine Unterstützung für Crossplay wird es nicht geben. PC-Spieler werden also nur mit anderen PC-Spielern zusammen zocken können, Switch-Spieler müssen ebenfalls unter sich bleiben. Das dürfte einigen potenziellen Kunden sauer aufstoßen. Den Großteil der Spieler scheint das jedoch nicht zu stören – ansonsten wäre Monster Hunter Rise wahrscheinlich nicht so zügig auf den zweiten Platz der Steam-Charts geklettert. Wir sind gespannt, wie lange die digitale Monsterjagd diesen Platz verteidigen kann und wer das Spiel danach beerben wird.