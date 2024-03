Steam-Hype: Alle kaufen ein Blockbuster-RPG, das in zwei Wochen erscheint

In zwei Wochen erscheint eines der meist erwarteten Fantasy-RPGs des Jahres, weswegen jetzt auch die Vorbestellungen auf Steam in die Höhe schießen. Fans hoffen auf ein Meisterwerk.

Dragon’s Dogma 2 erobert die Steam-Bestseller – Release schon in zwei Wochen

Die RPG- und Steam-Community bereitet sich auf den Release des Fantasy-Rollenspiels Dragon’s Dogma 2 vor. So kurz vor dem Erscheinungstermin ist das Action-RPG nun auch endlich in den Steam-Charts gelandet und zwar auf Platz 8 (Quelle: Steam-Bestseller).

Dragon’s Dogma 2 ist ein zweiter Teil, jedoch müssen Spieler Dragon’s Dogma nicht unbedingt nachholen. Ein richtiger Geheimtipp bleibt der Vorgänger aber trotzdem – das Spiel ist über die Jahre hinweg zum Kultrollenspiel geworden und gehört zu den besten Klassikern des Genres, obwohl es leider nie den verdienten Bekanntheitsgrad erreicht hat. Gerade ist Dragon’s Dogma: Dark Arisen übrigens massiv reduziert und kostet unter 5 Euro.

Bekommt einen ersten Vorgeschmack mit dem Trailer von Dragon’s Dogma 2:

Riesige Open-World, erwachsene Fantasy-Story und lebendige NPCs

Dragon’s Dogma 2 (auf Steam ansehen) will euch nicht nur eine riesige und vor allen Dingen lebendige Open-World bieten, sondern auch eine düstere Fantasy-Story und NPCs mit stimmungsvollen Quests sowie eigenen Tagesabläufen. Kämpft gegen riesige Drachen, Griffins und andere Fantasy-Monster, während ihr als Erweckter versucht, euer herausgerissenes Herz zurückzuerlangen.

An die Hand nimmt euch das RPG wohl nicht, was auch bedeutet, dass die Third-Person-Action-Kämpfe durchaus schwierig werden können und ihr stets auf eure Ressourcen achten müsst. Das Herzstück von Dragon’s Dogma 2 ist aber wohl das Vasallensystem: Eine Gameplay-Mechanik, bei der ihr verschiedene Begleiter anheuern und auch mit anderen Spielern tauschen könnt. Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März für PS5, Xbox Series und PC.

Ihr wollt mehr über Dragon’s Dogma 2 erfahren? Wir haben es angespielt und erzählen euch, wie es war:

