Macs wie früher: Ein Designer hat eine umfangreiche Symbol-Sammlung veröffentlicht, mit der sich die Zeit um knapp 40 Jahre zurückdrehen lässt. Die vollständig in Schwarz-Weiß gehaltenen Icons für den Mac gibt es zusammen mit passenden Hintergrundbildern, um das Retro-Gefühl perfekt zu machen.

Apple Facts

Für Macs: Neues Icon-Kit im Retro-Stil

Ein neues Icon-Kit verwandelt moderne Macs wieder in Macintoshes aus den 80er-Jahren. Wer mit dem aktuellen Design der macOS-Symbole nichts mehr anfangen kann, darf sich mit der „OS (Old School)“-Sammlung von Ben Vessey wieder ins Jahr 1984 zurückversetzen. Steve Jobs hätte sicher Gefallen an den Icons gefunden.

Die Retro-Sammlung besteht aus insgesamt 166 pixelgenauen Symbolen, die sich unter anderem in System- und Nutzer-Apps aufteilen. Neben 59 System-Apps hat sich der Designer noch um 56 Nutzer-Apps gekümmert, die im Jahr 1984 noch Zukunftsmusik waren. So gibt es unter anderem Icons für Adobe Photoshop, Dropbox, Google Chrome und Microsoft Excel. Selbst Messenger wie Telegram und WhatsApp sind mit eigenen Icons vertreten, neben Kommunikations-Tools wie Slack, Skype und Zoom.

Anders als beim Original haben Nutzer die Wahl zwischen einem hellen und einem dunklen Modus. Neben den Icons selbst hat der Designer noch fünf dynamische macOS-Wallpaper mit 6K-Auflösung mit in das digitale Paket gelegt. Für Windows-Nutzer stehen .ico-Dateien und statische Hintergrundbilder bereit.

Auf dem Mac Studio und Studio Display machen die Retro-Icons sicher auch eine gute Figur:

Apple Mac Studio und Studio Display in Aktion

Retro-Icons für den Mac für 8,79 Euro

Die Silber-Variante des Icon-Packs kostet in Deutschland inklusive Steuern 8,79 Euro (bei Ben Vessey anschauen). Daneben wird noch eine deutlich teurere Gold-Variante angeboten, die sich im Portemonnaie mit fehlenden 73,46 Euro bemerkbar macht. Hier gibt es alle 166 Icons und fünf Wallpaper des Silber-Pakets und zusätzlich noch fünf benutzerdefinierte Icons, die vom Kunden vorgegeben und anschließend vom Designer erstellt werden.