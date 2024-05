Strategie-Hit auf Steam zum Bestpreis: Das ist der ultimative Mittelalter-Traum

Ein komplexes Strategiespiel ist auf Steam gerade deutlich günstiger. In Crusader Kings 3 übernehmt ihr die Kontrolle über eine adelige Familie, die ihren Thron verteidigen und ihre Macht ausbauen will. Ein ordentlicher Rabatt macht den PC-Hit jetzt besonders unwiderstehlich.

Crusader Kings 3 auf Steam jetzt besonders günstig

Mit Crusader Kings 3 könnt ihr ins tägliche Leben eines Königs schlüpfen. Das Strategiespiel von Paradox Interaktive zählt schon seit Release im September 2020 zu den großen Mittelalter-Hits. Jetzt ist es auf Steam im Sale und erobert dadurch auch den elften Platz in der Liste der Topseller auf Steam (Quelle: Steam).

Der Aufstieg hat vor allem einen Grund. So könnt ihr aktuell ordentlich beim Kauf von Crusader Kings 3 sparen. Der Preis auf Steam ist mehr als halbiert. Anstelle von 49,99 Euro müsst ihr nur 19,99 Euro zahlen. Laut der Website SteamDB wurde Crusader Kings 3 noch nie günstiger angeboten. Der fette Rabbat erstreckt sich auch auf einige der DLCs, die seit Release veröffentlicht wurden. Hier könnt ihr zwischen 30 Prozent und 50 Prozent sparen. Das Angebot ist noch bis zum 23. Mai gültig.

Crusader Kings III Paradox Development Studio

Crusader Kings 3 wird immer größer

Crusader Kings 3 bekommt in regelmäßigen Abständen noch neue DLCs, die auch zusammen mit einem kostenlosen Update erscheinen. Legends of the Dead macht das Mittelalter noch viel gefährlicher. Tödliche Krankheiten verbreiten sich – darunter auch die gefürchtete Pest. Allerdings könnt ihr auch eure eigenen großen Taten überall im Reich verkünden lassen und damit wichtige Boni erzielen. Die Erweiterung kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an. Nur 34 Prozent der Nutzerrezensionen fallen positiv aus.

Schaut euch hier den Trailer für Legends of the Dead an:

Crusader Kings 3: Legends of the Dead

Das große Alleinstellungsmerkmal von Crusader Kings 3 ist, dass ihr keine Nation, sondern eine Dynastie spielt. Dadurch ändert sich euer Charakter und dadurch auch eure Spielweise im Laufe der Zeit immer wieder. So ist einer eurer Könige vielleicht ein großer Krieger, doch sein Sohn schafft die eigenen Rivalen vielleicht lieber im Verborgenen aus dem Weg.

