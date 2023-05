Für wenige Tage könnt ihr euch im PlayStation-Store jetzt noch Shadow of the Tomb Raider zum Top-Preis schnappen. Der Abenteuer-Hit für die PS4 ist aktuell um satte 70 Prozent im Preis reduziert.

Der Abenteuer-Hit Shadow of the Tomb Raider ist aktuell im PlayStation-Store um satte 70 Prozent im Preis reduziert. Der Rabatt spült das Action-Highlight somit 4 Jahre nach Release wieder in die Bestseller-Charts der PS4 und PS5. Für Fans von Games wie Uncharted ist das Spiel damit auf jeden Fall einen Blick wert.

Shadow of the Tomb Raider: Riesen-Rabatt im PlayStation-Store

Shadow of the Tomb Raider ist der Abschluss der Trilogie, die 2013 mit dem Reboot Tomb Raider begonnen hat. In dem dritten Spiel begleitet ihr Lara Croft auf einer Expedition zu einem Maya-Tempel, bei der die Archäologin aus Versehen das Ende der Welt einleitet. In der Folge müsst ihr gegen die schattenhafte Organisation Trinity kämpfen, um euren Fehler wettzumachen und das drohende Unheil abzuwenden.

Schaut euch hier den Trailer zu Shadow of the Tomb Raider an:

SHADOW OF THE TOMB RAIDER - Offizieller Launch Trailer

Shadow of the Tomb Raider ist in der Definitive Edition aktuell im PlayStation-Store um 70 Prozent reduziert – Laras Abenteuer kostet somit nur 11,99 Euro statt 39,99 Euro. Die Definitive Edition enthält das Basis-Spiel ebenso wie alle DLC-Herausforderungsgräber, -Outfits, -Waffen und -Skills. Das Angebot läuft noch bis zum 25. Mai 2023.

PS4 und PS5: Große Namen dominieren die Charts

Shadow of the Tomb Raider schafft es mit dem Rabatt aktuell auf den sechsten Platz in den Bestseller-Charts der PS4 und PS5. Lara Croft befindet sich damit in guter Gesellschaft, denn in den Top 10 finden sich ebenfalls Highlights wie ARK: Survival Evolved, The Last of Us 2, Spyro Reignited Trilogy und No Man’s Sky. (Quelle: PlayStation-Store, nach meistverkauft sortiert)

In unserer Tomb-Raider-Bilderstrecke zeigen wir euch die bemerkenswerte Evolution von Lara Croft:

