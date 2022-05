Viele gingen davon aus, dass es sich bei der Gaming-Dusche, ja ihr habt richtig gelesen, um einen April-Scherz handelt, doch technisch gesehen gibt es sie wirklich und sie hat dem Dreck den Kampf angesagt.

Die Dusche für Gamer ist eigentlich eine Badewanne

Ihr habt das sicher auch schon erlebt. Ihr seid so in ein Spiel vertieft, dass ihr gar nicht merkt, wie viel Zeit bereits vergangen ist. Manchmal sind es nur Stunden, manchmal sogar Tage. Man vergisst das Essen oder Termine oder verzichtet vielleicht sogar auf das Duschen, um im Spiel nichts zu verpassen. Wenn es da doch nur eine Wanne gebe, in der man das Zocken und Waschen verbinden könnte. Da kommt die The Irish Spring Nice-Smelling Gaming Shower ins Spiel – schon bei dem Namen bekommt man doch Lust, das Stinken gegen einen wohltuenden Duft einzutauschen.

Der Entwickler dieser futuristisch aussehenden Wanne ist die Marke Irish Spring, die sich auf Duschgele und weitere Hygieneartikel spezialisiert hat – alles in Grün und mit einem Hang zur Natur hergestellt. Am 1. April stellte die Marke ihre Gaming-Dusche vor, um nun einen Monat später zurückzukehren. Die Firma macht klar, dass es sich dabei keineswegs um einen Aprilscherz handelt.

Im Video könnt ihr euch das Produkt im Ganzen ansehen:

Presenting the Irish Spring Nice-Smelling Gaming Shower

The Irish Spring Nice-Smelling Gaming Shower: Was bietet das Produkt?

Laut Irish Spring gibt hat in einer Umfrage jeder fünfte Spieler zugegeben, dass er eine Dusche auslässt, um mehr Zeit mit Spielen verbringen zu können. Jetzt geht beides, was Streamer FaZe Santana in einem Video beweist. Er betritt die Wanne, ausgestattet mit einem Gaming-Stuhl, mehreren Monitoren und natürlich grünen Pflanzen für eine schöne Umgebung.

„Wenn Gamer mitten im Gefecht sind, den großen Endgegner besiegen oder an einem Battle Royale teilnehmen, ist das Letzte, was sie tun wollen, den Controller wegzulegen. Aber Irish Spring, die Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Männern zu helfen, gut zu riechen, ist hier, um dieses dauerhafte Problem zu lösen. Irish Spring hat seine bisher radikalste Innovation vorgestellt: die Irish Spring Nice-Smelling Gaming Shower“, so der Entwickler.

Das Ganze ist natürlich mit ordentlich Humor zu nehmen und wirklich empfehlen kann man diese Wanne auch nicht. Schließlich bedeckt diese höchstens die Beine – trotzdem ist die Vorstellung alles andere als schlecht.

Die Spiele in unserer Bilderstrecke würden sich sicher für die Wanne eignen:

