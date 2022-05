Bis zur Veröffentlichung des Samsung Galaxy Z Fold 4 dauert es zwar noch, doch ein umfangreicher Leak zeigt das besondere Smartphone jetzt schon. Neben dem Aussehen sollen auch einige Details zur Ausstattung bekannt sein.

Renderbilder zeigen Samsung Galaxy Z Fold 4

Zwar ist erst im August oder September 2022 mit der vierten Generation von Samsungs Falt-Handy zu rechnen, doch jetzt schon machen erste Renderbilder die Runde. Ihnen zufolge ist beim Design keine Revolution zu erwarten. Das Aussehen des Galaxy Z Fold 4 erinnert den Bildern zufolge stark an das des Vorgängers.

Der auffälligste Unterschied betrifft wohl das rückseitige Kameramodul des Smartphones. Es enthält drei hervorstehende Linsen und einen LED-Blitz. Die Kameralinsen sehen ähnlich aus wie die des Samsung Galaxy S22 Ultra.

So soll das Samsung Galaxy Z Fold 4 aussehen.

Mit kolportierten Abmessungen von 155 × 130 × 7,1 mm ist der Nachfolger ausgeklappt etwas weniger hoch, dafür aber minimal länger und breiter (Quelle: Smartprix).

Im ausgeklappten Zustand soll das Hauptdisplay des Handys auf eine Diagonale von 7,6 Zoll kommen. Es ist erneut mit einem OLED-Bildschirm zu rechnen, der auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz kommt. Das äußere Display soll auf 6,2 Zoll kommen. An der Größe der beiden Displays soll sich damit – entgegen anderer Berichte aus der jüngeren Vergangenheit – nichts ändern.

Samsungs aktuelle Falt-Handys im Überblick:

Samsung Galaxy Z Fold 4 mit besserer Kamera

Auch wenn sich die äußerlichen Unterschiede zum Vorgänger anscheinend in Grenzen halten, dürfte Samsung beim Kamera-Setup mit Neuerungen glänzen. Berichten zufolge kommt die Telefotolinse des Galaxy S22 (Plus) zum Einsatz. Auch von einem Upgrade der Unter-Display-Kamera ist auszugehen. Für noch mehr Leistung könnte der Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 Plus sorgen, der noch nicht offiziell präsentiert wurde.

Samsung hat noch keinen Termin für die Vorstellung genannt. Sowohl das Galaxy Z Fold 4 wie auch das Galaxy Z Flip 4 werden im Sommer 2022 erwartet.