Mit dem Galaxy Z Fold 3 hat Samsung ein außergewöhnliches Handy im Portfolio, das in einem wichtigen Bereich aber nicht mithalten kann. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass beim Galaxy Z Fold 4 ein anderes Flaggschiff von Samsung Modell stehen könnte. Deutlich bessere Fotos und Videos wären die Folge.

Samsung Galaxy Z Fold 4 mit echter Flaggschiff-Kamera?

Bei der dritten Generation seines faltbaren Handys hat Samsung schon vieles richtig gemacht – doch die Leistung der Kameras lässt weiter zu wünschen übrig. Das betrifft nicht nur die spezielle Unter-Display-Kamera, sondern im Grunde alle Linsen. Beim kommenden Galaxy Z Fold 4 könnte Samsung aber einen deutlichen Sprung nach vorne wagen, wie Berichte nahelegen. Möglicherweise kommen die Kameras des Galaxy S22 zum Einsatz.

Während beim aktuellen Galaxy Z Fold 3 noch drei 12-MP-Kameras verwendet werden, die genau so schon im Galaxy S10 aus dem Jahr 2019 verbaut wurden, soll der Nachfolger deutlich besser dastehen. Die Telefotolinse des Galaxy S22 (Plus) könnte übernommen werden, was unter anderem einen stärkeren Zoom um den Faktor 3 ermöglicht (Quelle: Galaxy Club). Ob auch die Hauptkamera (50 MP) und der Ultraweitwinkel (12 MP) übernommen werden, steht hingegen noch nicht fest.

Selbst die Selfie-Kamera des Galaxy S22 könnte im faltbaren Galaxy Z Fold 4 zu finden sein. Das würde zwar weiterhin Bilder mit bis zu 10 MP bedeuten, doch allem Anschein nach möchte sich Samsung vom Konzept der Unter-Display-Kamera verabschieden. Die Fotos der experimentellen Kamera haben uns alles andere als vom Hocker gehauen.

Was das Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 so besonders machen:

Samsung: neue Falt-Handys im Sommer

Noch hat sich Samsung nicht offiziell zur nächsten Generation seiner Falt-Smartphones geäußert. Es ist aber davon auszugehen, dass die Präsentation des Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 im Sommer 2022 geplant ist. Die Falt-Handys von Samsung haben sich zu einem echten Kassenschlager entwickelt.