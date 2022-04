Xiaomi hat wirklich sehr lange gebraucht, um seine aktuellen Top-Smartphones nach Europa zu bringen. Das rächt sich jetzt, denn in aktuellen Vergleichen schlagen sich die Smartphones in bestimmten Disziplinen eher schwach. Besonders im Bereich der Kamera kann das Xiaomi 12 gerade mal mit dem iPhone 12 mithalten und wird vom iPhone 13 komplett abgeschüttelt, obwohl das eigentlich der echte Gegner wäre.

Xiaomi 12: Kamera kann nicht mit iPhone 13 mithalten

Wenn Xiaomi neue Smartphones vorstellt, dann vergleicht man sich gerne mit dem aktuellen iPhone. Während der Präsentation sucht man sich natürlich die Punkte raus, in denen man das Apple-Handy schlagen kann. Zumindest bei der Kamera hängt das Xiaomi 12 weit hinter dem iPhone 13 zurück. Vom iPhone 13 Pro müssen wir erst gar nicht sprechen. Bei DxOMark landet das Smartphone mit 123 Punkten nur einen Punkt vor dem iPhone 12. Das iPhone 13 ist mit 130 Punkten viel weiter vorn.

Das brandneue Smartphone von Xiaomi bietet also in etwa die Kameraleistung, die man von einem 1,5 Jahre alten iPhone kennt. Da sprechen wir von der Non-Pro-Version. Blickt man auf das iPhone 12 Pro, dann ist das Apple-Handy dem Xiaomi 12 deutlich überlegen. An das iPhone 13 Pro müssen wir gar nicht denken, das ist mit 137 Punkten auf dem fünften Platz. Hier liegen Welten zwischen den Smartphones.

Natürlich macht das Xiaomi 12 grundsätzlich anständige Fotos. 123 Punkte sind nicht schlecht. Bei einem brandneuen Smartphone erwartet man aber etwas mehr. Auch das Xiaomi 12 Pro schneidet nicht so gut ab, wie man sich das wünschen würde.

Wir haben uns das aktuelle Top-Smartphone von Xiaomi angeschaut:

Ein Xiaomi 12 Ultra fehlt

Mit dem Xiaomi Mi 11 Ultra hat das chinesische Unternehmen die Kamera-Wertung bei DxOMark für lange Zeit angeführt. Dass es kein Ultra-Modell vom Xiaomi 12 gibt, merkt man jetzt deutlich. Xiaomi wirkt etwas abgehängt. Wer eine bessere Kamera möchte, muss wohl zur Konkurrenz greifen. Es gibt aber noch Hoffnung, denn angeblich ist noch ein Xiaomi 12 Ultra in Arbeit. Es fehlt ja auch noch ein Xiaomi 12 Lite.