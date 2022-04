Mit dieser Neuauflage hat wohl kaum jemand gerechnet: Samsung hat das Galaxy S20 FE in einer 2022er-Edition auf den Markt gebracht. Im Vergleich zum Original muss das neue Samsung-Smartphone mit einigen Einschränkungen leben. Dafür sinkt aber auch der Preis.

Manchmal sorgt eine Produktvorstellung für mehr Kopfkratzen als Klarheit: Erst zum Jahresanfang hat Samsung das Galaxy S21 FE vorgestellt und damit den Nachfolger des enorm erfolgreichen Galaxy S20 FE. Das hindert den Hersteller aber nicht daran, jetzt das Kassenschlager-Smartphone nochmal neu aufzulegen.

Samsung legt Galaxy S20 FE neu auf

Das Galaxy S20 FE 2022 wurde still und leise in Südkorea auf den Markt gebracht und wird dort über einheimische Mobilfunker vertrieben (Quelle: Gizmochina). Auf große Änderungen im Innenleben dürfen dortige Käufer aber nicht hoffen. So bleibt es unter anderem beim OLED-Display mit 6,5-Zoll-Diagonale, dem Snapdragon 865 und dem 4.500 mAh großen Akku. Technisch ist die neue „Fan Edition“ mit dem bekannten Galaxy S20 FE baugleich.

Samsung setzt aber an gleich mehreren Stellen den Rotstift an. So werden die AKG-Kopfhörer, die in Südkorea bisher im Lieferumfang enthalten waren, gestrichen. Und auch die erhältlichen Farben werden stark eingeschränkt. Das Galaxy S20 FE 2022 ist lediglich in Weiß, Blau und Lavendel erhältlich. Rot, Minze und Orange werden nicht mehr angeboten.

Immerhin senkt Samsung dafür aber den Preis. Umgerechnet 575 Euro kostet das Galaxy S20 FE 2022.

Samsung Galaxy S20 FE erlebt massiven Preisverfall

Bisher ist das Galaxy S20 FE 2022 nur für Samsungs Heimatmarkt Südkorea angekündigt. Ob und wann das Smartphone auch nach Deutschland kommt, steht nicht fest. Angesichts der zusammengestrichenen Ausstattung ist das aber auch kein Weltuntergang – zumal das Original dank massivem Preisverfall oft bereits für deutlich unter 400 Euro zu haben ist.