Wenig Sonnenstunden: Balkonkraftwerk im Herbst kaufen oder warten?

In diesem Jahr sind Balkonkraftwerke in Deutschland wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Zahl der Mini-Solaranlagen steigt immer weiter. Doch jetzt bricht die kalte und dunkle Jahreszeit an. 2024 werden zudem neue Regeln eingeführt. Lohnt sich der Kauf eines Balkonkraftwerks jetzt also noch? Genau dieser Frage gehe ich nach.

Balkonkraftwerk noch 2023 kaufen oder warten?

Das Interesse an Balkonkraftwerk ist extrem hoch. Mich erreicht aktuell aber immer häufiger die Frage, ob sich der Kauf in diesem Herbst und Winter noch lohnt, oder ob man doch lieber auf nächstes Jahr warten soll. Immerhin scheint in den kommenden Monaten kaum mehr die Sonne. Der Oktober läuft bei mir mit 15 kWh schon sehr schwach. Im November 2023 bis vermutlich März 2024 wird es kaum besser aussehen.

Das spricht für den Kauf im Jahre 2023

Am Ende kommt es immer auf das Angebot am Markt an, wenn man sich die Frage beantworten will, ob sich der Kauf noch lohnt. Aktuell ist die Verfügbarkeit von Komponenten sehr gut. Die Lager sind gefüllt, weil viele Erstkäufer schon zugeschlagen haben und andere noch überlegen. Entsprechend fallen die Preise. Ihr bekommt ein normales Balkonkraftwerk bei Amazon schon für unter 400 Euro. Wollt ihr direkt ein Modell mit 800-Watt-Wechselrichter, dann könnt ihr bei Netto für etwas mehr zuschlagen. Mit einem 1.740-Watt-XXL-Balkonkraftwerk für 999 Euro könnt ihr komplett eskalieren.

PIANETA Balkonkraftwerk 810W / 600w 2 x 405w der Marken Ja Solar Module, Wechselrichter Hoymiles HM- Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2023 16:42 Uhr

Wie ihr seht, sind die Preise aktuell schon sehr attraktiv und dürften bis zum Jahresende noch besser werden. Wenn ihr das Geld also habt, dann schlagt gern zu. 2024 dürften nur die alten Modelle mit 600-Watt-Wechselrichter günstiger werden, da dann 800-Watt-Wechselrichter erlaubt sind. Ob ihr diesen wirklich braucht, sei mal dahingestellt.

Das spricht gegen den Kauf im Jahre 2023

Allen die mieten oder mit einer störrischen Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG) zu kämpfen haben, würde ich raten, mit dem Kauf noch bis 2024 zu warten. Dann werden neue Regeln festgelegt und ihr könnt euch mit anderen Mietern oder Eigentümern der WEG zusammensetzen, um ein einheitliches Bild an den Balkonen zu schaffen. Verboten werden darf die Installation dann nämlich nicht mehr ohne triftigen Grund.

Wenn ihr nämlich jetzt schon zuschlagt und euch dann bestimmte Auflagen auferlegt werden, müsst ihr doppelt zahlen. Ab 2024 werden die Regeln zu dem Thema deutlich klarer und ihr verliert über den Herbst und Winter kaum an Energie, die ihr hättet produzieren können.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk überhaupt?

Auf jeden Fall, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Meins läuft schon deutlich über zwei Jahre und macht sich bereits in den nächsten Jahren bezahlt. Ab dann produziert es noch für etwa 20 Jahre kostenlos Energie für mich. Je höher der Strompreis ist, desto mehr lohnt sich so eine Mini-Solaranlage.