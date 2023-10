Wilder Genre-Mix auf Steam: Neues Strategiespiel mit Wikingern und Dinos

Ein Echtzeitstrategiespiel mit Rollenspielelementen soll in Zukunft auf Steam erscheinen. Das Besondere an Dinolords ist das alternative Mittelaltersetting, in dem Wikinger auf Dinos England angreifen.

Steam Facts

Falls ihr auch oft nachts wach liegt und ich fragt, „was wäre, wenn die Wikinger Dinosaurier gehabt hätten?“, dann bekommt ihr mit Dinolords möglicherweise die Antwort. Das Indie-Studio Northplay schickt euch in ein etwas anderes Mittelalter als jenes, das ihr aus Age of Empires oder Stronghold kennt.

Dinolords auf Steam: Ein Mix aus Strategie- und Rollenspiel

In der alternativen Geschichte von Dinolords findet Erik der Rote auf Grönland Dinosauriereier und züchtet diese für den Kampf. Kurze Zeit später ist die Invasion Englands durch die Wikinger der erste Krieg mit Dinos. Als Sohn des machtlosen englischen Königs ist es an euch, die Feinde aufzuhalten.

Für den Rollenspiel-Part des Spiels übernehmt ihr die Kontrolle über den Protagonisten, der über eigene Fähigkeiten und Ausrüstung verfügt. Dinolords ist aber auch ein klassisches Echtzeitstrategiespiel, wie ihr im ersten Teaser-Trailer sehen könnt:

Ähnlich den Genre-Vertretern Age of Empires oder Stronghold baut ihr in Dinolords eine Siedlung auf und rekrutiert Streitkräfte. Zum Städtebau gehört natürlich das Sammeln von Ressourcen, ihre Weiterverarbeitung und die Herstellung von Gütern und Waffen.

Neue Siedler finden in Wohnhäusern Platz und Arbeit in Produktionsgebäuden. Aus Mauern, Türmen und Wehrgängen könnt ihr dann frei Verteidigungsanlagen bauen und diese mit euren Truppen besetzen.

Early-Access-Start auf Steam

Ihr könnt ihr Dinolords bereits via Steam auf die Wunschliste setzen. Laut der offiziellen Ankündigung ist der Early-Access-Start im ersten Quartal 2025 geplant. (Quelle: Northplay via Steam). Publisher ist übrigens Ghost Ship Games, die mit Deep Rock Galactic einen echten Koop-Hit landen konnten.

Falls ihr für absurde Strategiespiel etwas übrig habt, gehört Dinolords definitiv auf euren Merkzettel. Dinos in einem Echtzeitstrategiespiel gab es mit ParaWorld im Jahr 2006 übrigens schon mal und das sogar vom mittlerweile aufgelösten deutschen Studio SEK-Ost.