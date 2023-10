Steam-Debakel bei Counter-Strike 2: Diese Wertung ist ein Schlag ins Gesicht

Valve hat seinen Hit-Shooter komplett umgekrempelt und statt Global Offensive können Fans nur noch auf Counter-Strike 2 zugreifen. Nach erster Kritik bekommt der FPS auf Steam jetzt allerdings die Quittung der Spieler.

Steam-Spieler strafen Counter-Strike 2 ab

Seit gut zwei Wochen können sich die Spieler in dem rundum erneuerten Counter-Strike 2 austoben. Was übrigens alles neu ist, lest ihr hier:

Und schon gleich zu Anfang der Neuausrichtung hagelte es heftige Kritik eingefleischter Fans. Vor allen Dingen der fehlende Umfang, den sich CS:GO über die Jahre erarbeitete, schmeckt ihnen gar nicht.

Dieser anhaltende Frust schlägt sich jetzt auch in der Steam-Wertung des FPS nieder. Da Counter-Strike 2 dieselbe Shopseite wie zuvor Counter-Strike: Global Offensive nutzt, wirkt der Blick auf die Gesamtwertung erst einmal nicht so tragisch. Von den über 7 Millionen abgegebenen Rezensionen sind immerhin 88 Prozent positiv.

Doch die Rezensionen seit der Veröffentlichung von CS2 – also am 27. Septemeber 2023 – zeichnen ein völlig anderes Bild. Von über 100.000 geschriebenen Rezensionen sind nur noch 56 Prozent positiv. Der Schnitt hat sich seit dem Release also drastisch verändert.

Nur ein Valve-Spiel ist schlechter

Und mit diesem Ergebnis ist Counter-Strike 2 aktuell eines der am schlechtesten bewerteten Spiele von Valve. Nur das Sammelkartenspiel Artifact steht mit 46 Prozent positiven Stimmen noch schlechter da. (Quelle: SteamDB)

Das ist sicher eine bittere Pille für den Publisher. Die größten Kritikpunkte der Steam-Spieler sind das anhaltende Cheater-Problem, schlechtes Matchmaking und die Server. Wenn die Entwickler diese aus dem Weg räumen können, erholt sich sicher auch die Wertung für Counter-Strike 2.

Im schlimmsten Fall könnte es sonst dem am schlechtesten bewerteten Steam-Spiel von Ubisoft bald Konkurrenz machen:

