Laut zwei neuer Berichte wollen Sony und Microsoft ein umstrittenes Feature auf ihren Plattformen etablieren – Ingame-Werbung. Sowohl Xbox als auch PlayStation nehmen dafür ein ganz bestimmtes Spiele-Genre ins Visier.

Microsoft und Sony planen laut zwei Business-Insider-Berichten offenbar, eine neue Ingame-Werbungs-Kampagne zu starten. Beide Plattformen sollen Konzepte entwickeln, mit denen sich Elemente wie Werbeclips und Werbeplakate in Spiele integrieren lassen, damit Entwickler ihre Games besser monetarisieren können.

PS5: Umstrittenes Feature in F2P-Games geplant

Einem neuen Bericht von Business Insider zufolge möchte Sony Studios ermutigen, weiterhin Free-to-Play-Spiele zu veröffentlichen. Damit sich diese einfacher und zuverlässiger monetarisieren lassen, sollen Entwickler Optionen für Ingame-Werbung erhalten. Als Beispiel werden in dem Bericht Werbetafeln angeführt, die in Spielen mit realen Produkten ausstaffiert werden könnten. (Quelle: BusinessInsider)

Darüber hinaus will Sony allerdings wohl auch mit Werbevideos experimentieren. Wie es bereits im Mobile-Gaming-Bereich üblich ist, könnten Spieler durch das Anschauen von Werbung möglicherweise Ingame-Währung oder bestimmte Items verdienen.

Auch Xbox will Platz für Ingame-Werbung schaffen

Vor Kurzem wurde bereits bekannt, dass Xbox mit dem Gedanken spielt, mehr Ingame-Werbung auf seiner Plattform zu ermöglichen. Microsoft sei vor allem daran interessiert, sein Werbenetzwerk zu vergrößern. Entsprechende Nutzerdaten sollen allerdings dabei nicht an die Werbenden weitergegeben werden. (Quelle: BusinessInsider)

Sowohl PlayStation als auch Xbox sollen laut der Berichte daran interessiert sein, die neuen Ingame-Werbungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf ihren Plattformen in Free-to-Play-Games zu integrieren. Spieler müssen noch abwarten, welche Formen das Konzept dann genau annehmen wird und ob auch namhafte F2P-Games wie zum Beispiel Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty: Warzone dann plötzlich mehr Ingame-Werbung anbieten werden.

