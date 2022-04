Das mehrfach ausgezeichnete Koop-Abenteuer It Takes Two wird als Spielfilm umgesetzt. Verantwortlich für die Verfilmung sind Amazon und Seven Buck Productions, das Unternehmen von Dwayne Johnson. Eventuell übernimmt The Rock auch eine Rolle in dem Film.

It Takes Two Facts

Wird The Rock zum sprechenden Buch?

It Takes Two hat im vergangenen Jahr die Videospielbranche im Sturm erobert. Zahllose Preise, darunter der Preis für das beste Spiel des Jahres, waren die Folge. Auch der Metacritic-Score von 89 Prozent ist Teil dieser Erfolgsgeschichte.

Nun hat auch die Filmindustrie das Potenzial von It Takes Two erkannt, entsprechend heiß sind die neusten Informationen zu der geplanten Verfilmung. So werden die Amazon Studios gemeinsam mit Seven Bucks Productions die Produktion übernehmen.

Somit ist Action-Held und Publikumsmagnet Dwayne Johnson, auch bekannt als The Rock, in dem Projekt involviert, da er einer der Gründer von Seven Bucks Productions ist.

Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung dafür, aber die Wahrscheinlich ist groß, dass Johnson nicht nur als Produzent auftritt, sondern auch eine Rolle in dem Film spielen wird. Vielleicht vertont er ja das magische Buch Dr. Hakim?

Da der Film von Amazon produziert wird, kann man darüber hinaus davon ausgehen, dass It Takes Two direkt zum Start auf Amazon Prime veröffentlicht wird. Das war zum Beispiel auch bei dem Animationsfilm Hotel Transsilvanien 4 der Fall (Quelle: Variety).

Worum geht es in It Takes Two?

In It Takes Two schlüpfen zwei Spieler in die Rolle eines zerstrittenen Ehepaars, die von einem magischen Buch („Dr. Hakim“) in kleine Puppen verwandelt werden.

Daraufhin müssen die Beiden diverse Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam meistern, um nicht nur wieder zu Menschen zu werden, sondern auch ihre Ehe und die Beziehung zum gemeinsamen Sohn zu retten.

In der Gaming-Community gilt It Takes Two als eins der kreativsten, abwechslungsreichsten und schönsten Spiele der letzten Jahre. Nicht wenige Spieler nennen es sogar das beste Koop-Spiel aller Zeiten.