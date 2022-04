Habt ihr euch schon immer mal gefragt, wie aus Marvel der Konzern wurde, der heute das erfolgreichste Kino-Franchise der Welt betreibt? Antworten darauf gibt's in der sehenswerten Doku „Marvel – Imperium der Superhelden“ – noch kurze Zeit kostenlos in der Mediathek des ZDF zu haben.

Marvel, heute ein Teil von Disney, ist aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. So gut wie alles, was man angeht, wird zu Gold. Herausragend zu benennen ist natürlich das MCU (Marvel Cinematic Universe) – mit einem Gesamteinspielergebnis von über 25 Milliarden US-Dollar die bis dato erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte. Doch dies war nicht immer so, der Comicverlag stand auch schon mal vorm Bankrott.

Noch bis Ende Mai: Kostenlose Marvel-Doku bei ZDFinfo

Eine spannende Geschichte, erzählt in der Dokumentation „Marvel – Imperium der Superhelden“. Die wurde erstmals am 10. November 2019 auf ZDFinfo hierzulande ausgestrahlt und steht nun noch bis zum 31. Mai 2022 kostenlos in der Mediathek bei ZDFinfo zur Verfügung („Marvel – Imperium der Superhelden“ bei ZDFinfo ansehen).

Ganz frisch, der erste Teaser-Trailer zum neuen Thor-Film, der am 8. Juli in den Kinos startet:

Der Film beschäftigt sich mit dem Aufstieg und dem jähen Fall von Marvel Comics sowie der wagemutigen Gründung der Marvel Studios – Grundstein des MCU. Noch etwas mehr Einblick gibt die Umschreibung beim ZDF:

„Immer wieder musste Marvel im Kampf gegen seinen Rivalen DC Comics Niederlagen einstecken. Doch dann revolutionierte das Unternehmen seine Geschichten: Vormals glatte Comichelden bekamen neben ihren Superkräften nun auch menschliche Züge und Probleme. Auch Handlungsstränge wurden zunehmend miteinander verwoben. Superhelden wie Spider-Man, X-Men und Jessica Jones sind heute auch für diejenigen Kult, die die Comics selbst nie gelesen haben. Ehemalige Mitarbeiter und Comic-Experten geben einen Einblick in das Marvel-Universum und erzählen, wie die Firma allen Widrigkeiten zum Trotz einer der erfolgreichsten Player im Entertainment-Geschäft wurde.“

Weitere Firmen-Dokus verfügbar: Lego, Nintendo und Co.

Gut zu wissen: Bei der Doku handelt es sich um eine Episode der Serie „Firmen am Abgrund“, im Original „Inside the Storm“ auf Channel NewsAsia (Singapur). Bei ZDFinfo gibt's daraus noch weitere, sehenswerte Teile zu sehen. Beispielhaft:

Dank unser aller Fernsehgebühren sind alle diese sehenswerten Dokumentationen kostenlos verfügbar und definitiv einen Blick wert. Natürlich gibt's die Dokus auch in der ZDF-App für iPhone und Android und somit kostenfrei zum Download für Unterwegs. Einfach nach dem Doku-Titel in der App suchen und herunterladen. Alternativ für die eigene Festplatte existiert mit MediathekViewWeb auch noch eine weitere Möglichkeit des Downloads.