Das Warten hat kein Ende oder gut Ding braucht Weile? Wie auch immer ihr es seht, ändern könnt ihr ohnehin nichts daran: Das Miles-Morales-Sequel zu Spider-Man: A New Universe wurde erneut verschoben und das um fast ein ganzes Jahr.

Eigentlich sollte Spider-Man: Across the Spider-Verse im Oktober 2022 erscheinen, doch daraus wird nichts: Sony hat seinen Release-Kalender für die kommenden Monate geändert und das Sequel zur preisgekrönten Comicverfilmung auf 2023 geschoben:

Es ist außerdem das zweite Mal, dass Spider-Man: Across the Spider-Verse nach hinten geschoben wurde. Dem neuen Plan nach erscheint das erste Sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 1 am 2. Juni 2023 und der zweite Teil Spider-Man: Across the Spider-Verse Part 2 am 29. März 2024. Immerhin wäre die Wartezeit zwischen den Teilen demzufolge nicht derart lang.

Across the Spider-Verse: Die neuen Abenteuer von Miles Morales

In Spider-Man: Across the Spider-Verse werdet ihr den jungen Miles Morales nach den Ereignissen in Spider-Man: A New Universe wieder begleiten. Dem Namen entsprechend wird es sicherlich wieder darum gehen, dass die verschiedenen Spider-Man-Multiversen aufeinandertreffen – ebenso wie die unterschiedlichen Spider-Men selbst.

Besonders an der Spider-Man-Trilogie sind vor allen Dingen der wundervolle Animationsstil, die tolle Musik und die emotionale Story – zumindest, wenn ihr nach dem ersten Teil geht. 2019 hat Spider-Man: A New Universe (sehr verdient, wenn ihr mich fragt) den Oscar für den besten Animationsfilm des Jahres gewonnen.

Sollte der neue Release-Termin eingehalten werden, so erscheint Spider-Man: Across the Spider-Verse am 2. Juni 2023 – und ein Jahr später endet dann die Trilogie. Da Disney+ einer der Herausgeber des zweiten Teils ist, wird der Film nach dem Kino-Release wohl als erstes auf dieser Streaming-Plattform erscheinen.