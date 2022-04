Was für ein Deal, der iPhone-Hersteller schnappt sich fürs hauseigene Streaming-Angebot Apple TV+ einen echten Marvel-Helden. Keine Geringerer als Tom „Loki“ Hiddleston wird nämlich für eine spannende Biopic-Serie demnächst vor der Kamera stehen. Na, wenn da nicht mal Disney+ sauer wird, oder?

Tom Hiddleston bekannteste Rolle ist wohl zweifelsfrei die des Loki im MCU (Marvel Cinematic Universe). Seit seinem ersten Auftritt in „Thor“ (2011) treibt der Gott des Schabernacks sein Unwesen und bekamt zuletzt auf Disney+ sogar seine eigene, titelgebende Serie. Bösewicht, Anti-Held oder zuletzt vielleicht doch ein echter Held? Loki ist bleibt alles andere als ein Schwarz-Weiß-Charakter. Und auch die nächste Filmrolle dürfte für Hiddleston eine neue Herausforderung werden.

Apple+ holt sich Marvel Star Tom Hiddleston an Bord

Wie Apple jetzt publik macht, wird der Schauspieler demnächst die Rolle des britischen Entdeckers und Abenteurers Henry Worsley in der Serie „The White Darkness“ für Apple TV+ einnehmen (Quelle: Apple). Die Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch des Autors David Grann, der die Antarktis-Expeditionen des britischen Forschers und Armeeoffiziers Henry Worsley beschreibt. Mit den folgenden Worten umschreibt Apple den Inhalt der kommenden Serie:

„The White Darkness“ basiert auf dem wahren Leben von Henry Worsley, einem hingebungsvollen Ehemann und Vater, einem ehemaligen Soldaten, einem Mann von großer Ehre und Aufopferung, aber auch einem Mann, der von der Abenteuerlust besessen war, die sich in einer epischen Reise durch die Antarktis zu Fuß manifestierte. Mit Hiddleston als Worsley in der Hauptrolle ist dies eine fesselnde Geschichte über Mut, Liebe, Familie und die Extreme menschlicher Fähigkeiten.

Erwähnenswert: Hiddleston wird nicht nur als Hauptdarsteller vor der Kamera stehen, auch als ausführender Produzent arbeitet er an der neuen Serie. Noch ist nicht bekannt, wann wir „The White Darkness“ zu sehen bekommen. Freuen können wir uns jedoch schon auf „The Essex Serpent“ (Die Schlange von Essex) auf Apple TV+. Die neue Serie mit Tom Hiddleston startet bereits am 13. Mai.

Hiddlestons letzter Auftritt als Loki in der gleichnamigen Serie:

Marvel Studios Loki: Offizieller Trailer

Keine Sorge: Loki bleibt im MCU

Disney+ beziehungsweise die verantwortlichen Manager sind übrigens bestimmt nicht sauer auf Hiddleston oder Apple. Immerhin ist die zweite Staffel von Loki schon längst beschlossene Sache und der Schauspieler ja auch nicht exklusiv an Marvel gebunden. So konnte man ihn beispielsweise schon 2016 hierzulande in „The Night Manager“ auf Amazon Prime Video sehen, original auf BBC One.