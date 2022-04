Aufmerksame Halo-Spieler haben einen neuen, aber bisher unangekündigten Modus in Halo Infinite gefunden. Die kryptische Beschreibung des bisher unbekannten Modus wird in der Halo-Community gerade heiß diskutiert. Handelt es sich bei „Last Spartan Standing“ etwa um einen Battle-Royale-Modus?

Halo Infinite Facts

Was hat es mit dem neuen Modus auf sich?

Anfang Mai startet Halo Infinite mit „Lone Wolves“ in die zweite Season. Dann gibt es neben zahlreichen kosmetischen Extras, auch wieder neue Playlists und Modi. Darunter auch ein bisher unbekannter Modus: Last Spartan Standing. Dieser Modus wurde jetzt durch Zufall im Spiel entdeckt und sorgt in der Halo-Community für reichlich Gesprächsstoff:

Der Name, die Beschreibung und das verwendete Artwork für „Last Spartan Standing“ klingen verdächtig nach einem Battle-Royale-Modus. Das wäre ein Novum im Halo-Kosmos, denn einen solchen Modus gab es bisher noch nicht. Allerdings ist Halo Infinite auch das erste Halo mit einer großen Open World und liefert damit die ideale Grundlage für einen solchen Modus.

Während die Battle-Royale-Vermutung eher gemischte Gefühle bei der Community auslöst, sind sich andere User dagegen ziemlich sicher, dass es sich bei „Last Spartan Standing“ um keinen Battle-Royale-Modus handelt.

Sie vermuten, dass der neue Modus eine Kombination aus Gun Game und Big Team Battle (BTB) sein wird. Dafür spricht auch der Umstand, dass im Screenshot vom Leak auch bereits BTB genannt wird.

So oder so, bis zu einer offiziellen Vorstellung kann es noch einige Zeit dauern, denn wie eingangs bereits erwähnt, startet die neue Season erst im kommenden Mai.

Noch mehr Content für Halo-Fans

Aber auch abseits von Halo Infinite erwartet leidenschaftliche Halo-Fans in den nächsten Wochen jede Menge neuer Content rund um den Master Chief. Darunter fällt auch ein neues Kochbuch. Ja, richtig gelesen:

Parallel dazu läuft seit zwei Wochen die offizielle Halo-Serie auf Sky. Dort erleben Fans eine alternative Timeline, die unabhängig von der Videospiel-Reihe verläuft. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr noch heute die ersten drei Folgen der Halo-Serie schauen könnt, dann empfehlen wir euch diesen Artikel:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).