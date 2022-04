Erst waren es Sterne, dann Daumen – nun ändert Netflix das Bewertungssystem erneut. Abonnenten dürfen sich über ein weiteres Feature freuen, dass es dem Streaming-Dienst in Zukunft ermöglichen soll, seinen Nutzer noch bessere Vorschläge zu unterbreiten.

Netflix führt den Doppel-Daumen ein

Daumen hoch? Oder doch eher Daumen runter? Nach dem Anschauen einer Serie oder eines Films auf Netflix konnten Nutzer seit 2017 auf diese Weise zeigen, ob ihnen der Inhalt gefallen hat. Nun steht jedoch für alle Netflix-Abonnenten eine weitere Bewertungsoption zur Verfügung: der Doppeldaumen.

Netflix‘ Doppeldaumen ist ab sofort auf allen aktuellen Plattformen im Einsatz.

Dieser kann vergeben werden, wenn Nutzern besonders großen Gefallen an einer Serie oder einem Film gefunden haben. Doch warum das Ganze? Ganz einfach: Netflix erhofft sich durch diese Erweiterung des Systems, seinen Abonnenten weiterführende Inhalte anbieten zu können, die noch besser zu ihren Interessen passen.

Zudem können Nutzer auch eine klare Abgrenzung zwischen Inhalten vornehmen, die sie wirklich lieben und denen, die lediglich ein netter Zeitvertreib waren.

Netflix-Feature ist schon seit einer Ewigkeit in Arbeit

Für Abonnenten mag es zwar so scheinen, als ob das Feature eine Schnellschuss-Aktion von Netflix ist, tatsächlich arbeitet der Streaming-Dienst hinter den Kulissen aber bereits seit anderthalb Jahren am Doppeldaumen (Quelle: Gamespot).

In all dieser Zeit wurden immer wieder Änderungen vorgenommen – vor allem am Symbol des neuen Features. So standen neben dem Doppeldaumen auch das Party-Emoji (🎉), ein Herz (♥), eine Sternschnuppe ( ), und ein applaudierendes Klatschen (👏) zur Auswahl. Gegen den Doppeldaumen konnte sich jedoch keine der Alternativen durchsetzen (Quelle: Protocol).

Diese Netflix-Shows sind ein absolutes Muss für alle Abonnenten:

Ab sofort können Netflix-Nutzer also neben Daumen runter und Daumen hoch auch noch den Doppeldaumen vergeben. Das neue Feature steht für Netflix‘ Web-App, Smart-TVs, Android- und iOS-Geräte zur Verfügung.