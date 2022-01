Vom chinesischen Hersteller Xiaomi steht eine neue Soundbar ins Haus, die auch hierzulande angeboten wird. Zur Xiaomi Soundbar 3.1ch stehen jetzt der Preis und Starttermin fest. Bei einer Early-Bird-Aktion lassen sich 60 Euro sparen.

Xiaomi Facts

Xiaomi: Neue Soundbar erscheint in Deutschland

Die Xiaomi Soundbar 3.1ch ist ab dem 24. Januar in Deutschland zu bekommen. Das Einsteigermodell wird zusammen mit einem kabellosen Subwoofer ausgeliefert und ist auch für die Montage an der Wand geeignet. Bei der maximalen Ausgangsleistung spricht der Hersteller von 430 Watt. Neben Dolby Audio ist auch DTS Virtual:X zur Simulation von 3D-Audio mit dabei.

Xiaomi hat sich für seine neue Soundbar mehrere Modi überlegt. Neben Standard, Kino, Musik, Game und Nachrichten steht noch ein besonderer Nachtmodus zur Verfügung, bei dem die Dynamik-Kompression aktiviert wird, um den Sound möglichst im Raum zu halten. Über „AI Sound“ wird der jeweils passendste Modus von der Soundbar selbst bestimmt.

Bei der Xiaomi Soundbar 3.1ch stehen einige Schnittstellen bereit. An optische und koaxiale Eingänge hat der Hersteller ebenso gedacht wie an USB und HDMI (Ein- und Ausgang). Bluetooth 5.0 und NFC werden als drahtlose Verbindungsmöglichkeiten angegeben. Ein Handy mit NFC kann in die Nähe der Soundbar gehalten werden, damit diese die Musik vom Smartphone übernimmt.

Das solltet ihr vor dem Kauf über Soundbars wissen:

Soundbars: Was man vor dem Kauf wissen sollte Abonniere uns

auf YouTube

Die Xiaomi-Soundbar kommt auf eine Länge von 86 cm und ist 6 cm hoch. Die Abmessungen des Subwoofers belaufen sich auf 21 x 29,7 x 37 cm. Ein HDMI-Kabel sowie eine Fernbedienung und eine Wandhalterung sind Teil des Pakets (Quelle: Xiaomi).

Xiaomi: Soundbar zum Early-Bird-Preis von 219 Euro

Zum Start der Xiaomi Soundbar 3.1ch hat sich der Hersteller eine Early-Bird-Aktion überlegt. Vom 24. bis zum 30. Januar 2022 zahlen Kunden im offiziellen Xiaomi-Shop und bei Amazon nur 219 Euro statt 279 Euro. Nach der Aktion gibt es die Soundbar dann überall im Handel.