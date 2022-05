Während wir eigentlich gespannt auf das Xiaomi 12 Lite und 12 Ultra warten, die immer noch nicht von dem chinesischen Unternehmen vorgestellt wurden, kündigt sich jetzt ein ganz anderes Smartphone an. Beim Xiaomi 12S Pro möchte der Smartphone-Hersteller einen neuen Weg einschlagen.

Xiaomi baut Top-Smartphone ohne Qualcomm-Prozessor

High-End-Smartphones von Xiaomi sind immer mit Prozessoren von Qualcomm ausgestattet. Die SoCs besitzen eine hohe Leistung und gute Effizienz. So ist der Snapdragon 8 Gen 1 auch im Xiaomi 12 und 12 Pro verbaut. Im Xiaomi 12 Ultra wird der neue Snapdragon 8 Gen 1 Plus erwartet. Doch jetzt kommt plötzlich ein neues Modell ins Spiel, das niemand erwartet hat, nämlich ein Xiaomi 12S Pro. Im Grunde eine Abwandlung des Xiaomi 12 Pro – nur mit anderem Antrieb. Dort soll nämlich erstmals ein Dimensity 9000 von MediaTek zum Einsatz kommen (Quelle: XiaomiUI).

Von der Leistung her muss sich der MediaTek-Prozessor nicht vor Qualcomm verstecken. Der Dimensity 9000 ist extrem schnell und kommt in Benchmarks an dem Snapdragon 8 Gen 1 durchaus auch vorbei. Die große Frage wird sein, ob Xiaomi das 12S Pro zusätzlich zum normalen 12 Pro mit anderem Prozessor anbieten wird. Oder ob das 12S Pro der Ersatz für das Xiaomi 12T Pro sein wird. Das T-Serie kommt ja immer einige Monate später als günstige Alternative auf den Markt. Da wäre die Leistung des Dimensity 9000 aber fast schon zu hoch, wenn man einen attraktiven Preis erreichen will.

Das aktuelle Xiaomi 12 Pro im Detail:

Kommt das Xiaomi 12S Pro nach Deutschland?

Die große Frage wird sein, ob das Xiaomi 12S Pro den Weg nach Europa findet. Gut möglich, dass es sich um eine Sonderedition für China handelt. Denn es würde kaum Sinn ergeben, ein Xiaomi 12S Pro und Xiaomi 12T Pro nach Europa zu bringen. Andererseits versorgt Xiaomi die Mittelklasse ja auch mit unzähligen Smartphones, die sich sehr ähnlich sind. Vielleicht will man das jetzt auch in der Oberklasse machen.

