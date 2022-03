Bei uns heißt es „Made in Germany“, doch auf vielen Artikeln steht stattdessen „Made in PRC“. Woher kommen diese Waren, warum gibt es dafür zwei Herkunftsangaben und wie ist die Qualität dieser Produkte?

Made in China steht auf allen möglichen Produkten, von billigen Plastikeierbechern bis hin zu teuren Handys und selbst in den Produkten der früheren „America First-Familie“. Auf derselben Sorte von Waren steht manchmal auch Made in PRC. Und wisst ihr was? Das ist im Grunde dasselbe.

Made in PRC oder Made in China bedeuten schon lange nicht mehr Billigschrott. Das beste Beispiel ist vielleicht das „China-Handy“ von Xiaomi!

Was bedeutet Made in PRC?

Wir nennen das Land einfach China, aber das ist nicht die offizielle Bezeichnung. Da ist es schon korrekter, wenn die Hersteller ihre Waren als Made in PRC deklarieren. Denn PRC steht für die „Peoples Republic of China„, die Volksrepublik China.

Der Verdacht liegt nahe, dass mit der Angabe Made in PRC versucht werden soll, das Negativimage von Made in China zu umgehen. PRC könnte ja ein anderes Land sein. Irgendeins. Eines, in dem hochwertige Waren hergestellt werden. Doch auf den meisten Artikeln aus dem „Reich der Mitte“ steht nach wie vor China als Herkunftsland. Und das ist eigentlich auch kein Problem. Trotzdem haben Hersteller wie z.B. Philips angefangen, nun Made in PRC auf ihre Lampen zu drucken.

Eine gutes Beispiel für „das Leihen von Ideen“ in China ist sicherlich der mittlerweile auch bekannte Hersteller Xiaomi:

Was taugen Produkte „Made in PRC“?

Diese Frage könnt ihr euch eigentlich selbst beantworten. Eure iPhones und Samsung-Handys kommen aus China. Dort liegen die größten Produktionsstätten für alle erdenklichen Arten von „Chinaschrott“ aber auch für fast alle hochqualitativen Dinge – insbesondere Elektronikartikel. Mit dem OnePlus hat eines der besten Handys überhaupt seine Wurzeln in China. Oder genauer in der Volksrepublik China.

Ihr könnt über verschiedene Internetseiten und verschiedenen Shops, wie z.B. Gearbest, Waren aus China bestellen. Teilweise entstehen dabei sogar absurde Situationen, wenn ihr etwa eine Schere in China bestellt, die dann in einer deutschen Verpackung und mit dem Aufdruck „Made in Germany“ ankommt. Und dann muss man sich fragen, ob es sich um eine dieser oft beschriebenen chinesischen Fälschungen handelt, oder ob der deutsche Hersteller eigentlich in China fertigen lässt.

Waren aus China müssen zumindest die deutschen Sicherheitsvorgaben erfüllen, um bei uns verkauft werden zu dürfen. Fehlen beispielsweise die CE-Zeichen, wird der Zoll sie gleich aufhalten. Aber sehr viele Geräte werden in China für den internationalen Markt gefertigt und erfüllen die geforderten Sicherheitsansprüche. „Made in PRC“ muss also keinesfalls ein Makel sein. Genauso wenig wie „Made in China“.

Habt ihr schon mal in einem China-Shop bestellt?

