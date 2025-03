Aldi verkauft aktuell einen mächtigen Diesel-Stromgenerator zum Sparpreis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Stromgenerator seid, der ordentlich Leistung hat und mit Diesel läuft, dann solltet ihr bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort gibt es einen Scheppach DPG5200-BE mit einer Ausgangsleistung von bis zu 5.000 Watt im Angebot.

In Deutschland kommt es zwar nur ganz selten zu Problemen mit der Stromversorgung, doch es gibt Situationen, in denen ihr einfach einen Stromgenerator braucht. Sei es auf der Baustelle oder zur Sicherheit. Bei Aldi bekommt ihr aktuell den Scheppach DPG5200-BE für nur 999 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Für wen lohnt sich der Scheppach-Stromgenerator bei Aldi?

Perfekt für die Baustelle: Der Scheppach DPG5200-BE leistet bis zu 5.000 Watt und bietet sehr viele Anschlüsse, an die ihr Werkzeug und schweres Gerät anschließen könnt, um damit über Stunden arbeiten zu können.

Diesel mit großem Vorteil: Ihr könnt legal Ihr könnt legal bis zu 200 Liter Diesel lagern und habt dadurch für viele Tage Kraftstoff zur Verfügung, um mit Energie versorgt zu sein. Benzin dürft ihr nur maximal 20 Liter lagern.

Groß und schwer: Der Diesel-Stromgenerator ist groß und wiegt fast 150 kg. Er ist also nicht für den mobilen Einsatz gedacht. Ihr könnt ihn zwar transportieren, braucht dafür aber schweres Gerät.

Scheppach Diesel-Stromgenerator

Mit einer maximalen Ausgabeleistung von 5.000 Watt am 400-Volt-Anschluss bietet der Scheppach DPG5200-BE sehr viel Leistung. Über die beiden 230-Volt-Steckdosen stehen bis zu 3.300 Watt bereit – genug Power für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Elektrowerkzeuge. Der integrierte 12-Volt-DC-Anschluss ermöglicht zudem das Laden von Autobatterien oder den Betrieb kleinerer Verbraucher.

Die innovative AVR-Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation) sorgt für konstante Spannung und schützt empfindliche Geräte vor Schwankungen. Ein automatischer Überlastschutz und der Ölschutzschalter verhindern Schäden am Generator. Der große 16-Liter-Tank ermöglicht lange Betriebszeiten ohne Nachfüllen. Dank Elektrostart per Zündschlüssel springt der Generator auch bei kalten Temperaturen zuverlässig an.

Kompakte Alternative

Benötigt ihr kein so großes und teures Gerät, könnte der Scheppach Inverter-Stromgenerator SG2500i für 279 Euro etwas für euch sein (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Damit seid ihr deutlich besser versorgt, wenn ihr zur Sicherheit nur etwas in der Hinterhand haben wollt.

Scheppach Inverter Stromerzeuger SG2500i

